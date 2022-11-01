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Блокчейн-платформу «Мастерчейн» могут начать применять в госуправлении

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В Минцифры обсуждается перспектива применения блокчейн-платформы «Мастерчейн» в системе госуправления, заявил глава ведомства Максут Шадаев.

Блокчейн-платформу «Мастерчейн» могут начать применять в госуправлении

«Мы как раз с ассоциацией вместе, которая находится во введении Центрального банка, смотрим их «Мастерчейн» — такую технологию, чтобы использовать ее в госуправлении. Чтобы не создавать заново, как раз берем и пытаемся понять ее возможности применения», — сказал Шадаев, его слова приводит агентство ТАСС.

«Мастерчейн» — первая российская блокчейн-платформа, которая была разработана «Ассоциацией ФинТех» совместно с Банком России и участниками финансового рынка. Платформа использует отечественные средства криптографической зашиты.

В июне структура «Ростеха» «РТ-Техприемка» представила промышленную блокчейн-платформу CELLS. В госкорпорации допустили, что она может заменить SWIFT, от которой в текущем году были отключены российские банки.

Фото на обложке: everything possible / Shutterstock

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