«Ростех» представил блокчейн-платформу, которая может заменить SWIFT

Компания «РТ-Техприемка», которой управляет «Ростех», представила промышленную блокчейн-платформу CELLS. Она включает в себя цифровую систему для платежей в национальных валютах, которая, как сообщает «Ростех», может стать альтернативой SWIFT.

CELLS разработал Новосибирский институт программных систем, платформа нужна для создания экосистемы программных продуктов и сервисов на базе технологии распределенного реестра.

Система платформы многофунциональна и позволяет проводить международные платежи, мультивалютные операции, идентификацию пользователя и храненить цифровую валюту.

«Цифровая платежная система на блокчейн-платформе может использоваться как полноценная замена SWIFT, предоставляя высокую скорость, безопасность и безотзывность транзакций. Система позволит перейти на расчеты в национальных валютах, ликвидирует риск санкций и обеспечит участникам клиринга независимость национальной финансовой политики», — заявил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

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На основе CELLS также реализуется система хранения данных, блокчейн-платформа для создания веб-приложений, защищенных от взлома и DDOS-атак, сервис «цифрового паспорта», система «цифрового ЖКХ» и другое. Платформа позволяет проводить до 100 тыс. транзакций в секунду.

Потенциальными потребителями решения «Ростех» называет независимых разработчиков программных продуктов, системных интеграторов, крупные компании, органы власти, финансовые институты и кредитные организации.

В рамках санкций Евросоюз отключил от SWIFT несколько российских банков, в том числе ВТБ, «Россию», «Открытие» и Сбербанк.

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