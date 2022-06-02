Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Ростех» представил блокчейн-платформу, которая может заменить SWIFT

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Компания «РТ-Техприемка», которой управляет «Ростех», представила промышленную блокчейн-платформу CELLS. Она включает в себя цифровую систему для платежей в национальных валютах, которая, как сообщает «Ростех», может стать альтернативой SWIFT.

«Ростех» представил блокчейн-платформу, которая может заменить SWIFT

CELLS разработал Новосибирский институт программных систем, платформа нужна для создания экосистемы программных продуктов и сервисов на базе технологии распределенного реестра.

Система платформы многофунциональна и позволяет проводить международные платежи, мультивалютные операции, идентификацию пользователя и храненить цифровую валюту.

«Цифровая платежная система на блокчейн-платформе может использоваться как полноценная замена SWIFT, предоставляя высокую скорость, безопасность и безотзывность транзакций. Система позволит перейти на расчеты в национальных валютах, ликвидирует риск санкций и обеспечит участникам клиринга независимость национальной финансовой политики», — заявил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

По теме: Отключение SWIFT для российского бизнеса — прорвемся или катастрофа? Мнения разделились

На основе CELLS также реализуется система хранения данных, блокчейн-платформа для создания веб-приложений, защищенных от взлома и DDOS-атак, сервис «цифрового паспорта», система «цифрового ЖКХ» и другое. Платформа позволяет проводить до 100 тыс. транзакций в секунду.

Потенциальными потребителями решения «Ростех» называет независимых разработчиков программных продуктов, системных интеграторов, крупные компании, органы власти, финансовые институты и кредитные организации.

В рамках санкций Евросоюз отключил от SWIFT несколько российских банков, в том числе ВТБ, «Россию», «Открытие» и Сбербанк.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Отключение SWIFT для российского бизнеса — прорвемся или катастрофа? Мнения разделились
  2. 2 «Ростех» запускает олимпиаду для студентов по мобильной связи
  3. 3 Блокчейн Terra: что известно о его создателе До Квоне и почему рухнули Luna и UST
  4. 4 Как устроена Splinterlands — блокчейн-игра, в которой можно зарабатывать криптовалюту
  5. 5 Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ проведет цикл лекций о блокчейне и криптовалюте
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

03 июня 2022

MGIMO Ventures

05 июня 2022

Школа стартапов Skolkovo

06 июня 2022

Конкурс цифрового проектирования Design Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ