Товарооборот доставки «Прямиком» достиг 4,9 млрд рублей в первый год работы

Гиперлокальный сервис доставки «Прямиком», который развивает компания Master Delivery, за первый год работы выполнил 3 млн заказов на 4,9 млрд рублей.

Компания Master Delivery начала работу в январе 2021 года в двух городах Сибири и расширила сеть до более 190 городов в России, в том числе в Москве, и вышла на рынки в Италии, Испании и Германии. К декабрю доставка работала во всех городах-миллионниках России.

В ноябре товарооборот сервиса достиг 1 млрд рублей за месяц.

Master Delivery в 2021 году привлекла $3 млн от акционеров на развитие.

«Наш среднемесячный темп роста составил 86%. Мы рады, что смогли не только впечатлить наших акционеров, но и привлечь внимание со стороны внешних инвесторов», – отметил генеральный директор компании Игорь Шиянов.

Компания фокусируется на разработке программного обеспечения, в то время как доставочные операции осуществляют независимые логистические компании, работающие с Master Delivery по модели франшизы.

Франшизная сеть, которую развивает Master Delivery, представлена уже в 14 странах. Логистические компании, использующие цифровые решения Master Delivery для организации своего бизнеса, успешно ведут его от стран ближнего зарубежья до США.

Master Delivery, проект глобальной корпорации YUM!, начал с доставки еды из ресторанов. В марте компания успешно вышла в Москву, а компетенции в доставке готовой еды (e-food) позволили быстро выйти в смежный сегмент доставки продуктов розничным и оптовым потребителям (e-grocery). Сейчас этот сегмент занимает уже более 50% заказов, которые обрабатывает платформа.

В планах на 2022 год — продолжение роста, выход в сегмент доставки непродовольственных товаров и построение курьероцентричного бизнеса.

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Фото на обложке: Master Delivery