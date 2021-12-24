Master Delivery вывела свой сервис доставки во все города-миллионники

Компания Master Delivery вывела сервис гиперлокальной доставки «Прямиком » во все города России с населением свыше 1 млн человек. Об этом RB.RU рассказал представитель Master Delivery.

Компания начала осваивать миллионники с Центрального федерального округа, запустив доставку в Москве в марте 2021 года. Летом сервис появился в Северо-Западном федеральном округе, а следом в Сибирском. Большинство мегаполисов страны компания охватила в ноябре и декабре. Последними из них стали города Приволжского и Южного федеральных округов — Пермь и Волгоград.

«Для нас было важно выйти во все города-миллионники, чтобы создать основу для постепенного увеличения плотности присутствия в регионах. Теперь, когда цель выполнена менее чем за год с начала работы компании, мы сосредоточимся на повышении операционной эффективности и будем уделять больше внимания развитию на европейском рынке», — сообщил гендиректор Master Delivery Игорь Шиянов.

Master Delivery развивается как самостоятельно, так и по франшизе. Компания представлена в 14 странах мира и почти в 200 российских городах. В этом году Master Delivery запустила сервис доставки в Италии и Германии, до конца 2021 года также планировался запуск в Испании. По модели франшизы компания работает в Казахстане, Армении и США. Ведется работа с франчайзерами в Турции. Следующим рынком может стать Беларусь.

Компания была основана в 2020 году. Инвесторами проекта выступили ООО «Ям Ресторантс Раша» (управляющая брендами KFC и Pizza Hut) и BCG Digital Ventures. Сервис «последней мили» «Прямиком», который развивает Master Delivery, работает с ресторанами, онлайн и офлайн-магазинами и маркетплейсами.

Фото на обложке: Master Delivery