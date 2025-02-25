Сервис «Максим» предложил создать отдельный федеральный проект по такси

Основатель сервиса такси «Максим» Павел Шушарин направил письма вице-премьеру Виталию Савельеву и председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением создать новый федеральный проект «Российское такси». С письмами ознакомились «Ведомости».

Шушарин пишет, что документ должен помочь сформировать комплексную программу развития легкового такси в России, в том числе отрегулировать использование в перевозках автомобилей российской сборки.

В последнем случае речь идет о законопроекте, который даст правительству право устанавливать требования по уровню локализации машин такси. «Ведомости» отметили, что эта инициатива вызвала критику со стороны участников рынка. Например, самозанятые попросили Владимира Путина не принимать документ, так как из-за него, по их мнению, многие перевозчики могут оказаться на грани закрытия.

Как утверждает Шушарин, законопроект, по сути, вводит частичный запрет на использование средств производства услуги перевозки. По его мнению, это приведет к развитию теневого извоза, формальным докладам о минимальном количестве закупленных отечественных автомобилей, банкротству транспортных компаний и неудовлетворенности россиян качеством услуг такси.

Кроме того, принятый закон о такси (580-ФЗ) «неминуемо потребует доработки» в среднесрочной перспективе, так как не обеспечивает всего комплекса мероприятий по эффективному госрегулированию участников рынка, считает Шушарин.

При этом у локализации автомобилей такси есть и сторонники. Например, соответствующий законопроект готов отстаивать президент «Автоваза» Максим Соколов, напомнили «Ведомости».

В середине февраля ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) заподозрила «Автоваз» в завышении цен на Lada Granta и Lada Vesta для таксомоторных перевозок и попросила Федеральную антимонопольную службу проверить законность таких действий.

В своем обращении НСТ отмечал, что доля машин Lada в пассажирских перевозках «постоянно растет» и уже превышает 50% в ежегодном притоке автомобилей такси, что формирует финансовую зависимость перевозчиков от ценовой политики одного производителя.

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