Самозанятые попросили Путина не принимать закон о локализации таксопарков

Глава Объединения самозанятых России Игорь Жмакин обратился к Владимиру Путину с просьбой не принимать в текущем виде законопроект, обязывающий таксопарки, сервисы каршеринга и самозанятых водителей использовать только машины российской сборки. С письмом ознакомился «Коммерсантъ».

Авторы законопроекта — глава комитета Совфеда по экономике Андрей Кутепов и председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. В январе 2024 года его приняли в первом чтении. Ожидалось, что документ примут до конца прошлого года, но этого не случилось, пишет газета.

Зачем локализовать такси? Авторы рассчитывают, что принятие законопроекта позволит нарастить сбыт продукции отечественного автопрома до 100 тыс. единиц в год. В пояснительной записке указано, что требования законопроекта не будут распространяться на уже используемые в такси транспортные средства, а лишь на автомобили, которые только готовят к работе.

Опасения бизнеса. В ОСР настаивают, что выполнить требование властей о локализации автомобилей смогут только крупные игроки сферы такси. Для остальных приобретение автомобиля российского производства часто невозможно из-за высокой стоимости, недоступности льготного автокредитования и лизинга, скудного модельного ряда и других причин. Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова предупредила, что принятие закона поставит большую часть перевозчиков на грань закрытия

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов отметил, что машины российской сборки могут не подойти для использования в некоторых сегментах такси в Москве, но их часто используют в регионах.

19 февраля «Национальный совет такси» опубликовал результаты опроса, согласно которым почти две трети (63%) российских таксопарков не готовы закупать автомобили отечественного производства из-за отсутствия нужных комплектаций, высокой стоимости владения ввиду частого ремонта и долгого ожидания запчастей.

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