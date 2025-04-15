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«Ситидрайв» запустил долгосрочную аренду машин в нескольких российских городах

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская
Каршеринговый сервис «Ситидрайв» с 15 апреля запустил услугу долгосрочной аренды автомобилей в Туле, Ярославле, Рязани и Твери, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса. Решение о запуске услуги было принято на основании высокого интереса россиян к подписке и успешного тестирования услуги в вышеупомянутых городах.
«Ситидрайв» запустил долгосрочную аренду машин в нескольких российских городах
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Теперь жителям этих городов доступна аренда машин без логотипов «Ситидрайва» на период от одного месяца до трех лет и дольше. Будет предложено порядка сорока моделей автомобилей различных классов — от эконома до премиума, а также электромобили. По окончании срока аренды клиент сможет выкупить выбранное транспортное средство.

«Запуск услуги аренды “Надолго” стал важным этапом развития нашего сервиса. Мы видим высокий спрос на подобные решения среди жителей регионов, и уверены, что наша новая услуга поможет удовлетворить потребности клиентов, предоставив им больше свободы выбора и удобства», — заявил директор направления аренды «Надолго» Никита Фроликов.

  • Ранее каршеринг «Делимобиль» запустил междугородние поездки. С тарифом «Межгород» пользователи смогут завершать аренду в другом городе без дополнительных комиссий, стоимость поездки начинается от 3,5 тыс. рублей.

Фото на обложке: VPales / Shutterstock / FOTODOM

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