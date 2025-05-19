В Совфеде предложили локализовать каршеринг в России

Андрей Кутепов, глава экономического комитета Совета Федерации, выдвинул инициативу по использованию автомобилей с локализацией в России в каршеринге, аналогично требованиям для госзакупок. Проект законопроекта уже направлен в правительство РФ. Документ изучило «РИА Новости».

Сенатор планирует внести в законодательство норму, касающуюся формирования парка транспортных средств для услуг краткосрочной аренды. Эта мера направлена на обеспечение минимальной доли легковых автомобилей с высоким уровнем локализации, соответствующим требованиям, установленным для государственных и муниципальных нужд. Согласно действующим нормам, автомобили должны набирать не менее 3,2 тыс. баллов локализации, что подразумевает значительную долю российских комплектующих и сборки на территории страны.

Кутепов отметил, что согласно Стратегии развития автопрома РФ, одной из ключевых задач до 2035 года является удовлетворение потребностей внутреннего рынка в высоколокализованной продукции. Он подчеркнул важность стимулирования производства автомобилей с высоким уровнем локализации ввиду растущей экспансии зарубежных брендов. По его словам, каршеринг, который за 2022 год показал рост спроса на 20%, остается недостаточно охваченным инициативами по локализации.

В марте каршеринг «Делимобиль» запустил междугородние поездки. С тарифом «Межгород» пользователи смогут завершать аренду в другом городе без дополнительных комиссий, стоимость поездки начинается от 3,5 тыс. рублей.

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