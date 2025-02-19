Большинство таксопарков не готовы закупать машины российского производства

Почти две трети (63%) таксопарков не готовы закупать автомобили отечественного производства из-за отсутствия нужных комплектаций, высокой стоимости владения ввиду частого ремонта и долгого ожидания запчастей. Об этом говорится в опросе ассоциации «Национальный совет такси» (НСТ), который есть у ТАСС.

НСТ отмечает, что 59% респондентов не готовы закупать отечественные машины «ни при каких условиях». Чуть более четверти (27%) таксопарков согласны их покупать в случае предоставления соответствующей субсидии. По мнению респондентов, седан эконом-класса должен стоить не дороже 1 млн рублей с НДС, кроссовер — не более 1,3-1,5 млн рублей с НДС. В данный момент предлагаемые на рынке отечественные автомобили стоят сильно дороже, уточнили опрошенные.

72% таксопарков приобретает новые авто в лизинг, следует из опроса. При этом большинство (72%) респондентов отметили, что их финансовое положение позволит им обновить в текущем году не более 10% своих машин, тогда как эффективным является обновление от 10% до 50% парка ежегодно.

В опросе участвовали 100 крупнейших по числу автомобилей российских таксопарков во всех федеральных округах страны.

Что говорят эксперты? «Компаниям нужен широкий выбор по модельному ряду и ценовому диапазону, нужны доступные и выгодные с точки зрения общей стоимости владения машины. Для поддержки компаний нужно запустить отраслевую программу субсидирования лизинга, а также гибко подойти к вопросам регулирования отрасли, затрагивающим вопрос обновления парков. В частности, речь идет о локализации машин такси», — заявила исполнительный директор НСТ Наталия Лозинская.

В начале января «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Контур.Фокуса» сообщил о том, что число регистраций новых компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) в сфере такси за год снизилось на 20%, причинами выступили ужесточение требований к таксистам, низкая безработица и рост цен на машины.

Так, с января по середину декабря 2024 года в России появилось всего 12 тыс. новых компаний и ИП, у которых основным видом деятельности указана сфера такси. Это на 20% меньше показателя за аналогичный период 2023 года.

Фото на обложке: YuryKara / Shutterstock / FOTODOM