В Минтрансе рассказали о работе по улучшению условий поездок на такси для семей с детьми
Анастасия Коссаковская
Министерство транспорта России в сотрудничестве с администрацией президента разрабатывает новые меры поддержки семей с детьми и многодетных семей, которые пользуются услугами такси, рассказал глава ведомства Роман Старовойт на ежегодной всероссийской конференции «От года семьи — к веку семьи». Об этом сообщает ТАСС.
В Минтрансе рассказали о работе по улучшению условий поездок на такси для семей с детьми
https://rb.ru/news/mintrans-tourism-families/
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«Минтранс России, администрация президента, органы власти на местах, а также крупные агрегаторы — мы прорабатываем дополнительные механизмы по поддержке семей с детьми, в том числе многодетных семей, которые пользуются услугами такси», — сказал министр.
Старовойт отметил, что Минтранс занимается улучшением условий поездок для пассажиров с детьми на всей транспортной инфраструктуре. «Отмечу, что мы ведем работу по повышению комфорта путешествующих пассажиров с детьми на всех объектах транспортной инфраструктуры», — уточнил он.
- В начале марта депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает в обязательном порядке оборудовать все автомобили такси двумя детскими креслами для перевозки детей от семи до 11 лет. В пояснительной записке отмечается, что в 2024 году наиболее ощутимый рост цен на поездки произошел в сегменте такси, которые оборудованы детскими креслами. По оценкам экспертов, стоимость такой поездки может быть выше обычной на 15%.
Фото на обложке: YuryKara / Shutterstock / FOTODOM
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