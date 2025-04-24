В Минтрансе рассказали о работе по улучшению условий поездок на такси для семей с детьми

«Минтранс России, администрация президента, органы власти на местах, а также крупные агрегаторы — мы прорабатываем дополнительные механизмы по поддержке семей с детьми, в том числе многодетных семей, которые пользуются услугами такси», — сказал министр.

Старовойт отметил, что Минтранс занимается улучшением условий поездок для пассажиров с детьми на всей транспортной инфраструктуре. «Отмечу, что мы ведем работу по повышению комфорта путешествующих пассажиров с детьми на всех объектах транспортной инфраструктуры», — уточнил он.

В начале марта депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает в обязательном порядке оборудовать все автомобили такси двумя детскими креслами для перевозки детей от семи до 11 лет. В пояснительной записке отмечается, что в 2024 году наиболее ощутимый рост цен на поездки произошел в сегменте такси, которые оборудованы детскими креслами. По оценкам экспертов, стоимость такой поездки может быть выше обычной на 15%.

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