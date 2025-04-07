ФАС попросили оценить законопроект о локализации автомобилей в такси
Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) запрос на правовую оценку законопроекта о локализации автомобилей в такси. Письмо, направленное на имя главы ФАС Максима Шаскольского, имеется в распоряжении ТАСС.
- Новости
Риски для рынка. Председатель «Цифрового мира» Валерий Корнеев в письме указал, что законопроект нарушает Федеральный закон №135 «О защите конкуренции». По его мнению, инициатива создает дискриминационные условия для участников рынка и ущемляет права потребителей. Корнеев отметил, что принятие проекта чревато риском международных разбирательств из-за возможного введения запрета на использование автомобилей не российского производства.
Последствия для отрасли. Эксперт также предупредил, что реализация законопроекта может привести к росту цен на услуги такси, увеличению времени простоев автомобилей и ухудшению уровня комфорта и безопасности автопарка. «Все это, несомненно, выразится в повышении уровня социального недовольства», — добавил он.
Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении в январе 2024 года, предполагает установление требований к уровню локализации автомобилей, используемых в такси. Субъекты РФ получат право определять минимальный уровень локализации, измеряемый в баллах, аналогично нормам для госзакупок.
- Сейчас документ готовится ко второму чтению. Власти предложили новые поправки, согласно которым для такси можно будет использовать только автомобили с определенным уровнем российских компонентов или произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов/
Фото на обложке: Vereshchagin Dmitry / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Как получить больничный, если вы не больны
Материалы по теме
- Пройти курс «Искусственный интеллект в малом бизнесе: теория и практика»
- 1 Рынок корпоративного такси в России вырастет на 30% Аналитики прогнозируют увеличение числа поездок на 25% 07 апреля 12:07
- 2 Правительство продлило на три года тестирование роботакси «Яндекса» С 2022 года совершено более 100 тыс. поездок 28 марта 16:56
- 3 Власти предложили новые поправки в законопроект о локализации такси Под перевозки предложили использовать машины, произведенные в рамках СПИКов 27 марта 16:02
- 4 Роскомнадзор прокомментировал сбой у сервисов «Яндекса» Проблемы возникли из-за неполадок в инфраструктуре компании 17 марта 17:45