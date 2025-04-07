ФАС попросили оценить законопроект о локализации автомобилей в такси

Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) запрос на правовую оценку законопроекта о локализации автомобилей в такси. Письмо, направленное на имя главы ФАС Максима Шаскольского, имеется в распоряжении ТАСС.

Риски для рынка. Председатель «Цифрового мира» Валерий Корнеев в письме указал, что законопроект нарушает Федеральный закон №135 «О защите конкуренции». По его мнению, инициатива создает дискриминационные условия для участников рынка и ущемляет права потребителей. Корнеев отметил, что принятие проекта чревато риском международных разбирательств из-за возможного введения запрета на использование автомобилей не российского производства.

Последствия для отрасли. Эксперт также предупредил, что реализация законопроекта может привести к росту цен на услуги такси, увеличению времени простоев автомобилей и ухудшению уровня комфорта и безопасности автопарка. «Все это, несомненно, выразится в повышении уровня социального недовольства», — добавил он.

Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении в январе 2024 года, предполагает установление требований к уровню локализации автомобилей, используемых в такси. Субъекты РФ получат право определять минимальный уровень локализации, измеряемый в баллах, аналогично нормам для госзакупок.

Сейчас документ готовится ко второму чтению. Власти предложили новые поправки, согласно которым для такси можно будет использовать только автомобили с определенным уровнем российских компонентов или произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов/

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