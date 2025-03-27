Власти предложили новые поправки в законопроект о локализации такси
С 1 октября для такси можно будет использовать только автомобили с определенным уровнем российских компонентов или произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта о локализации такси, пишет РБК.
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Что такое СПИК? Издание напомнило, что СПИКи действуют в России с 2015 года (в текущей форме — с 2020-го) и предусматривают преференции для инвесторов, внедряющих новые технологии. Например, в 2023 году «Москвич» заключил СПИК с Минпромторгом — автоконцерн обязался локализовать компоненты для машин с ДВС и электромобилей.
Суть новых поправок. Согласно поправкам, после 1 марта 2025 года СПИКи остаются возможным вариантом допуска в региональный реестр легковых такси, но только при согласовании с правительством. С 1 января 2033 года единственным критерием для внесения в реестр станет число набранных баллов за локализацию. При регистрации такси в реестре будут указаны марка машины, ее модель, госномер, VIN-код и год выпуска автомобиля.
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле, а также соавтор законопроекта о локализации такси Владимир Гутенев заявил РБК, что СПИКи стимулируют технологическое развитие и делают автомобили доступнее.
- Законопроект о локализации такси был принят Госдумой в первом чтении в январе 2024 года. Дата второго чтения пока не назначена, но знакомый с обсуждением источник РБК утверждает, что оно может состояться в апреле.
- Российский союз промышленников и предпринимателей предлагал отложить вступление законопроекта в силу до осени 2026 года из-за риска ухода из отрасли самозанятых водителей и роста цен на услуги.
- В середине марта Союз потребителей Российской Федерации и Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» выступили с предложением создать рабочую группу при комитете по транспорту Госдумы, чтобы обсудить детали законопроекта.
Фото на обложке: Haggardous50000 / Shutterstock / FOTODOM
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