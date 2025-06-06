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В России введут уголовную ответственность за DDoS-атаки

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Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Правительство России разработало поправки к Уголовному кодексу, касающиеся ответственности за DDoS-атаки. «Коммерсантъ» ознакомился с документом.

В России введут уголовную ответственность за DDoS-атаки
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Поправки являются частью второго масштабного пакета мер против киберпреступности, который разрабатывается Министерством цифрового развития совместно с представителями рынков. Они предполагают введение наказания в виде штрафа до 2 млн рублей или лишения свободы на срок до восьми лет для лиц, чьи действия приведут к сбоям в работе цифровых систем.

Поправки коснутся около десятка федеральных законов. Как сообщили в Минцифры и аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, данный документ в настоящее время находится на межведомственном согласовании и может быть изменен с учетом предложений различных ведомств и отрасли.

  • DDoS-атаки стали чаще совершаться на региональные компании. Так, по данным RED Security, с января по март доля атак на регионы составила 54%, в то время как на Москву пришлось лишь 46%.
Фото на обложке: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock / FOTODOM

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