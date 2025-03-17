Общественники предложили создать рабочую группу для обсуждения проекта о локализации такси

Союз потребителей Российской Федерации и Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» направили обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением создать рабочую группу при Комитете по транспорту для обсуждения законопроекта о локализации автомобилей такси. С документом ознакомился Forbes.

Зачем нужна рабочая группа? Инициаторы обращения считают, что представители потребителей должны участвовать в обсуждении законопроекта, так как он напрямую затрагивает их интересы. По мнению общественников, требования о локализации могут привести к росту цен на услуги такси на 15–30% и снизить уровень комфорта для пассажиров.

Основная проблема, говорят авторы обращения, заключается в том, что свыше 75% водителей такси — это самозанятые и индивидуальные предприниматели. В случае принятия закона многие из них не смогут позволить себе приобрести новые машины, что приведет к сокращению числа перевозчиков и, как следствие, подорожанию услуг, отмечают общественники.

Мнение участников рынка. Представители отрасли поддержали инициативу. Исполнительный директор «Национального совета такси» Наталия Лозинская предупредила, что, если перевозчики будут вынуждены пересесть на убыточные машины, но не получат господдержку для компенсации, то они могут обанкротиться и закрыться.

Ранее в марте «Цифровой мир» уже направил правительству и автоконцернам письмо с просьбой создать комиссию по разработке автомобилей, которые будут отвечать требованиям отрасли. В союзе считают, что отечественные машины должны быть эргономичными, учитывать условия многочасовой работы водителя, иметь просторный салон, встроенные детские кресла и кондиционер.

Законопроект о локализации такси был принят Госдумой в первом чтении в январе 2024 года. Он предполагает осуществление перевозок службами такси исключительно на автомобилях отечественного производства с высокой степенью локализации элементов.

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