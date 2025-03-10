Агрегаторы такси попросили создать автомобили в соответствии с запросами отрасли
Объединяющий агрегаторов такси союз «Цифровой мир» направил правительству и автоконцернам письмо с просьбой создать комиссию по разработке автомобилей, которые будут отвечать требованиям отрасли. Такие машины, считают в союзе, помогут соблюсти законопроект о локализации такси, пишут «Известия».
- Новости
Какие есть проблемы? В письме (есть у газеты) утверждается, что локализация машин такси может быть реализована только в том случае, если «предлагаемые нашей промышленностью автомобили соответствуют запросу отрасли», однако сейчас это не так. Среди таких требований — эргономика машины, учитывающая условия многочасовой работы водителя, просторный салон, встроенные детские кресла и кондиционер.
Российские автомобили также не могут использоваться непрерывно из-за отсутствия необходимой надежности, что влияет на их самоокупаемость, заявил председатель «Цифрового мира» Валерий Корнеев. «По сведениям таксопарков, такая продукция до 30% времени проводит в ремонте, что крайне много и в разы превосходит показатели корейских, японских и европейских автомобилей, ранее составлявших основу таксопарков», — сказал он.
Какой есть выход из ситуации? В связи с этим «Цифровой мир» предложил создать комиссию из представителей отрасли, правительства и отечественного автопрома для составления спецификации линейки автомобилей для такси.
Представители рынка поддержали эту идею. В частности, в «Яндекс Такси» считают «обоснованными опасения и риски, которые высказывают перевозчики», и готовы участвовать в выработке способов развития такси «с учетом задач поддержки отечественного автопрома».
- Законопроект о локализации такси был принят Госдумой в первом чтении в январе прошлого года. Если документ вступит в силу, перевозки можно будет осуществлять только на отечественных автомобилях с высокой степенью локализации элементов.
- В конце февраля 2025 года Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил отложить требование о локализации автомобилей такси до осени следующего года. В противном случае мера может привести к уходу из отрасли самозанятых и росту цен, считают в РСПП.
Фото на обложке: fizkes / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Регистрация бизнеса: самозанятoсть, ИП или ООО»
- 1 Минцифры предложило ввести уголовную ответственность за преступления с использованием ИИ И предусмотреть штрафы до 2 млн рублей и лишение свободы до 15 лет 10 июня 18:01
- 2 В России введут уголовную ответственность за DDoS-атаки Максимальный размер штрафа составит 2 млн рублей 06 июня 18:19
- 3 Роспотребнадзору вернут полномочия для внеплановых проверок И сможет проводить их без согласования с прокуратурой 05 июня 18:36
- 4 Депутаты и бизнес предложили поделить ушедшие зарубежные компании на две категории И в случае возвращения предъявлять к ним разные требования 28 мая 14:36