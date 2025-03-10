Агрегаторы такси попросили создать автомобили в соответствии с запросами отрасли

Объединяющий агрегаторов такси союз «Цифровой мир» направил правительству и автоконцернам письмо с просьбой создать комиссию по разработке автомобилей, которые будут отвечать требованиям отрасли. Такие машины, считают в союзе, помогут соблюсти законопроект о локализации такси, пишут «Известия».

Какие есть проблемы? В письме (есть у газеты) утверждается, что локализация машин такси может быть реализована только в том случае, если «предлагаемые нашей промышленностью автомобили соответствуют запросу отрасли», однако сейчас это не так. Среди таких требований — эргономика машины, учитывающая условия многочасовой работы водителя, просторный салон, встроенные детские кресла и кондиционер.

Российские автомобили также не могут использоваться непрерывно из-за отсутствия необходимой надежности, что влияет на их самоокупаемость, заявил председатель «Цифрового мира» Валерий Корнеев. «По сведениям таксопарков, такая продукция до 30% времени проводит в ремонте, что крайне много и в разы превосходит показатели корейских, японских и европейских автомобилей, ранее составлявших основу таксопарков», — сказал он.

Какой есть выход из ситуации? В связи с этим «Цифровой мир» предложил создать комиссию из представителей отрасли, правительства и отечественного автопрома для составления спецификации линейки автомобилей для такси.

Представители рынка поддержали эту идею. В частности, в «Яндекс Такси» считают «обоснованными опасения и риски, которые высказывают перевозчики», и готовы участвовать в выработке способов развития такси «с учетом задач поддержки отечественного автопрома».

Законопроект о локализации такси был принят Госдумой в первом чтении в январе прошлого года. Если документ вступит в силу, перевозки можно будет осуществлять только на отечественных автомобилях с высокой степенью локализации элементов.

В конце февраля 2025 года Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил отложить требование о локализации автомобилей такси до осени следующего года. В противном случае мера может привести к уходу из отрасли самозанятых и росту цен, считают в РСПП.

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