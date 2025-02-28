Бизнес предложил отложить на год введение требования о локализации такси

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил отложить до осени 2026 года введение требования о локализации автомобилей такси. В противном случае оно может привести к уходу из отрасли самозанятых водителей и росту цен, говорится в письме главы РСПП Александра Шохина на имя помощника президента Ларисы Брычевой, с которым ознакомился РБК.

Законопроект предполагает, что для такси будут использоваться только автомобили российской сборки. Регионы смогут устанавливать свои требования к уровню локализации. Документ приняли в первом чтении в январе 2024 года, дата второго чтения не определена.

Согласно инициативе, с 1 октября 2025 года для такси можно будет использовать только машины, набравшие не менее 3,2 тыс. баллов локализации. Сегодня этому критерию соответствуют только четыре модели «АвтоВАЗа»: Lada Vesta, Lada Granta, Lada Largus и Lada Aura. В РСПП заявили, что к осени увеличить предложение локализованных автомобилей не удастся из-за сложности организации производства.

Что предлагает РСПП? В союзе призвали не только отложить вступление закона в силу до 1 сентября 2026 года, но также расширить госпрограммы поддержки закупок автомобилей для такси и ввести более жесткие требования к локализации. Кроме того, в РСПП призвали установить предельную стоимость автомобилей, подпадающих под требования локализации, в 3,5 млн рублей.

Что грозит самозанятым? Особую озабоченность у РСПП вызывает влияние законопроекта на самозанятых водителей, многие из которых не смогут позволить себе новые машины, соответствующие требованиям локализации. Это может привести к уходу 100 тыс. водителей и росту цен на перевозки на 15%, предупредили в организации.

Ранее глава Объединения самозанятых России Игорь Жмакин попросил Владимира Путина не принимать законопроект о локализации такси в текущем виде. Он указал, что выполнить требование властей о локализации автомобилей смогут только крупные игроки, а самозанятые водители зачастую не могут приобрести автомобиль российского производства из-за высокой стоимости, недоступности льготного кредитования и ограниченного модельного ряда.

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