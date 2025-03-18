Путин призвал бизнес не относиться к санкциям как к временным мерам

Российский бизнес не должен воспринимать санкции как временные меры, это «механизм системного стратегического давления» на страну, заявил Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Его слова передает ТАСС.

«Предлагаю исходить из следующих соображений <...>: санкции — это не временные или точечные меры, это механизм системного стратегического давления на нашу страну. <...> У наших конкурентов всегда будет стремление сдержать нашу страну, ослабить ее экономические и технологические возможности», — сказал Путин, напомнив, что против России введено более 28 тыс. санкций, что больше, чем суммарное число санкций, введенных в отношении других стран.

Президент добавил, что западные страны регулярно «угрожают» России введением новых санкций и «штампуют» санкционные пакеты один за другим. «Даже если и будет с той стороны какой-то “жест”, <...> можно ожидать, что найдется другой способ поддавить, вставить какие-то палки в колеса», — отметил он.

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«Привилегий не будет». При этом, по мнению Путина, российский бизнес успешно заполнил ниши отечественного рынка, которые освободились после ухода западных компаний. Президент подчеркнул, что для таких западных брендов «поезд ушел». «Если ниши западных компаний уже заняты российским бизнесом, то, как и говорил раньше, у нас в народе так говорят — “поезд ушел”. Привилегий и преференций для возвращающихся не будет», — добавил глава государства.

Поддержка российского бизнеса. Путин также отметил, что ряд западных компаний хочет вернуться в Россию, однако при решении вопроса об их возвращении приоритет будет отдан отечественному бизнесу. «Кто-то уже произвел вложения, наладил производство, а кто-то находится только в начале проекта и разворачивает стройку, несмотря на высокую ставку. И, конечно, мы не имеем права подорвать эти планы <...>. Для нас их интересы всегда будут в приоритете», — заявил президент.

Ранее The Bell (признан в России иноагентом) сообщил, что только две зарубежные компании из более чем 20 опрошенных изданием рассматривают возможность возвращения в Россию. Это американская нефтесервисная компания Baker Hughes и немецкий производитель бытовой техники Bosch.

В начале марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в разговоре с Русбейс заявил о том, что ушедшие компании не вернутся в Россию до отмены санкций.

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