RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: конфискация замороженных российских активов, ужесточение законопроекта об утечках данных, аренда кинозалов на корпоративы и другие события для бизнеса 30 мая.



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Запрет на полеты, аренда кинозалов и оборотные штрафы: главные новости 30 мая