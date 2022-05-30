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Запрет на полеты, аренда кинозалов и оборотные штрафы: главные новости 30 мая

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: конфискация замороженных российских активов, ужесточение законопроекта об утечках данных, аренда кинозалов на корпоративы и другие события для бизнеса 30 мая. 

Список может дополняться в течение дня.

Запрет на полеты, аренда кинозалов и оборотные штрафы: главные новости 30 мая

Мир

  • Главы ЕС на саммите в Брюсселе 30-31 мая обсудят возможность конфискации замороженных в рамках санкций против России активов.

Россия

  • Минцифры согласовало законопроект, ужесточающий ответственность компаний за утечку персональных данных клиентов. Он предполагает не только введение оборотного штрафа в 1%, но и увеличение его до 3%, если компания попытается скрыть инцидент.

Бизнес

  • Кабмин поручил Ростуризму проработать обнуление НДС для туроператоров. Бизнес считает, что НДС также должен быть обнулен по аналогии с общепитом и для отраслей клининга и охранных услуг.
  • Luding Group запустила производство водки и настоек на заводе в подмосковной Коломне, а летом планирует начать розлив джина. Потенциал у проектов есть, но эксперты прогнозируют острую конкуренцию среди существующих и новых игроков.
  • Кинотеатры Mori cinema, «Каро» «Формула кино» и «Синема парк» предоставляют услугу аренды залов под корпоративы, праздники, конференции и индивидуальный просмотр любимых фильмов.

Транспорт

  • Росавиация снова продлила запрет на полеты в 11 российских аэропортов — теперь он будет действовать до 6 июня. Ограничения касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Фото на обложке: Unsplash

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