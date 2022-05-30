Запрет на полеты, аренда кинозалов и оборотные штрафы: главные новости 30 мая

Карина Пардаева
RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: конфискация замороженных российских активов, ужесточение законопроекта об утечках данных, аренда кинозалов на корпоративы и другие события для бизнеса 30 мая.
Список может дополняться в течение дня.
Запрет на полеты, аренда кинозалов и оборотные штрафы: главные новости 30 маяКарина Пардаева
Мир
- Главы ЕС на саммите в Брюсселе 30-31 мая обсудят возможность конфискации замороженных в рамках санкций против России активов.
Россия
- Минцифры согласовало законопроект, ужесточающий ответственность компаний за утечку персональных данных клиентов. Он предполагает не только введение оборотного штрафа в 1%, но и увеличение его до 3%, если компания попытается скрыть инцидент.
Бизнес
- Кабмин поручил Ростуризму проработать обнуление НДС для туроператоров. Бизнес считает, что НДС также должен быть обнулен по аналогии с общепитом и для отраслей клининга и охранных услуг.
- Luding Group запустила производство водки и настоек на заводе в подмосковной Коломне, а летом планирует начать розлив джина. Потенциал у проектов есть, но эксперты прогнозируют острую конкуренцию среди существующих и новых игроков.
- Кинотеатры Mori cinema, «Каро» «Формула кино» и «Синема парк» предоставляют услугу аренды залов под корпоративы, праздники, конференции и индивидуальный просмотр любимых фильмов.
Транспорт
- Росавиация снова продлила запрет на полеты в 11 российских аэропортов — теперь он будет действовать до 6 июня. Ограничения касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Фото на обложке: Unsplash
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31 мая 2022
31 мая 2022