Шестой пакет санкций, банки обяжут сдавать биометрию в ЕБС, отключение Сбербанка от SWIFT и другие новости для бизнеса 31 мая на фоне спецоперации на Украине — в дайджесте RB.RU.

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Дорогая кибербезопасность, Сбербанк без SWIFT: главные новости для бизнеса 31 мая