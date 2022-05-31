Дорогая кибербезопасность, Сбербанк без SWIFT: главные новости для бизнеса 31 мая

Карина Пардаева
Шестой пакет санкций, банки обяжут сдавать биометрию в ЕБС, отключение Сбербанка от SWIFT и другие новости для бизнеса 31 мая на фоне спецоперации на Украине — в дайджесте RB.RU.
Список может дополняться в течение дня.
Дорогая кибербезопасность, Сбербанк без SWIFT: главные новости для бизнеса 31 маяКарина Пардаева
Мир
- Евросоюз согласовал шестой пакет санкций. Страны-участницы решили отключить Сбербанк от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Кроме того, они намерены запретить на территории ЕС еще трех российских государственных СМИ, а также персональные санкции против ряда россиян.
Россия
- Биометрию клиентов, собранную банками для своих целей, планируется импортировать в Единую биометрическую систему (ЕБС).
- Минэкономики предложило наделить регионы правом до конца 2022 года заключать с инвесторами концессии по объектам госсобственности без конкурса. Реализация проектов ускорится, но есть риски для конкуренции, считают эксперты.
Бизнес
- Почти 60% предпринимателей выступили за «новую экономическую модель». У предпринимателей снижается выручка вследствие пониженного спроса, усложняются цепочки поставок.
- Каждая пятая компания в России столкнулась с ростом цен на российские решения для кибербезопасности более чем на 20%. При этом почти половина заказчиков жалуется на задержки поставок.
- Французский бренд люксовой одежды и аксессуаров Jacquemus отказался от поставок в Россию. Заменить его смогут малоизвестные и небольшие игроки.
Фото на обложке: PromKaz /
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