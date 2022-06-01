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Санкции, duty free на внутренних направлениях, рестарт Shell: главные новости для бизнеса на 1 июня

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

RB продолжает следить за новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: санкции Канады, новый порядок регистрации в соцсетях, сериалы в кинотеатрах, duty free на внутренних направлениях и другие события 1 июня.

Санкции, duty free на внутренних направлениях, рестарт Shell: главные новости для бизнеса на 1 июня

Мир

  • Канада ввела санкции против 22 россиян и четырех российских компаний: РФПИ, РВК, «Инвестторгбанка» и «Россельхозбанка».

Россия

  • В большинстве регионов не выполнили мартовские поручения правительства по созданию оперативных штабов реагирования на кибератаки.
  • Следственный комитет предлагает разработать новый порядок регистрации в социальных сетях. Действующий порядок идентификации в соцсетях не всегда позволяет эффективно реагировать на запрещенный контент.

Бизнес

  • Автозаправки Shell возобновляют работу в Москве под старым брендом после того, как были выкуплены ЛУКОЙЛом. Тем не менее, программа лояльности не действует.
  • Российским компаниям придется заменить 4 тыс. мусоровозов из-за санкций. За пять лет на это потребуется 36,1 млрд рублей, оценили в РЭО.
  • Аэропорты попросили власти разрешить открыть duty free для летающих по России. Пассажирам это даст возможность покупать товары по более низким ценам, а самим аэропортам — дополнительно заработать на фоне снижающегося трафика.
  • В российских кинтеатрах будут показывать сериалы. Для видеосервисов такой формат — дополнительные возможности для маркетинга, для кинотеатров — возможность поставить в расписание хоть какой-то узнаваемый бренд на фоне отсутствия зарубежных кинопремьер.
  • Девелопер «Самолет» запустил phygital-сервис в сфере недвижимости. На одной платформе собрали все услуги для аренды, купли-продажи помещений и др. 

Транспорт

  • Турция с 1 июня отменяет требование о предъявлении ПЦР-тестов или тестов на антитела для въезжающих в страну путешественников.

Фото на обложке: Unsplash

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