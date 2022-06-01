RB продолжает следить за новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: санкции Канады, новый порядок регистрации в соцсетях, сериалы в кинотеатрах, duty free на внутренних направлениях и другие события 1 июня.

Санкции, duty free на внутренних направлениях, рестарт Shell: главные новости для бизнеса на 1 июня