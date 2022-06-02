«Кибероперации» против России, в клиниках заканчивается американский ботокс, вино подорожало, производство сладостей сократилось, машины с пробегом подешевели и другие новости 2 июня для бизнеса на фоне спецоперации на Украине — в дайджесте RB.RU.

Список в течение дня может дополняться.

Без конфет и ботокса, но с подержанным авто: главные новости для бизнеса 2 июня