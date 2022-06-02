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Без конфет и ботокса, но с подержанным авто: главные новости для бизнеса 2 июня

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

«Кибероперации» против России, в клиниках заканчивается американский ботокс, вино подорожало, производство сладостей сократилось, машины с пробегом подешевели и другие новости 2 июня для бизнеса на фоне спецоперации на Украине — в дайджесте RB.RU.

Список в течение дня может дополняться.

Без конфет и ботокса, но с подержанным авто: главные новости для бизнеса 2 июня

Мир

  • Белый дом подтвердил проведение «киберопераций» против России. Любая наступательная киберактивность против России не является нарушением политики США по предотвращению прямого конфликта, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Россия

  • Власти Московской области и двух других регионов внедряют платформу видеоаналитики NtechLab с возможностью обезличенного распознавания силуэтов. Она уже работает на 200 локациях. 
  • Международная конфедерация обществ потребителей направила ЦБ и правительству ряд предложений по улучшению условий кредитных каникул для россиян на фоне санкций. У 7 млн россиян проблемы с обслуживанием долга.
  • ВВП России в апреле 2022 года на фоне западных санкций снизился на 3% к тому же месяцу прошлого года после роста на 1,3% в марте.

Финансы

  • Банки продолжают снижать ставки по вкладам — максимальная доходность упала ниже 10%.
  • Крупнейшие банки собрали несколько тысяч заявок на льготную ипотеку для ИТ-специалистов. Согласно лимитам, предполагается выдать кредиты на 240 млрд рублей. Больше половины придется на «Сбербанк», ВТБ и банк «Дом.РФ».
  • ЮMoney запускает переводы с кошелька из России в Казахстан и Узбекистан.

Бизнес

  • Российским компаниям разрешили производить запчасти для Airbus и Boeing. Росавиация выдала пяти компаниям сертификаты разработчика авиатехники. Он позволяет предприятиям работать с зарубежными воздушными судами.
  • Вино в России за год подорожало в среднем на 11% — это ниже прогнозируемых ожиданий и темпов инфляции.
  • Производство кондитерских изделий по итогам января-апреля снизилось на 3,4%, следует из презентации Минсельхоза. Фабрики снизили выпуск продукции примерно на 50 тыс. тонн год к году. 
  • Российские клиники красоты в ближайшее время могут остаться без американского ботокса Allergan. Переходить на российские аналоги центры готовы только в исключительных случаях.
  • В апреле подержанные автомобили подешевели на 16% к уровню марта, в мае снижение цен продолжилось. Средняя цена машины с пробегом в этом составила 851 тыс. рублей.
  • Датский производитель счетчиков учета энергии и воды Kamstrup объявил об уходе из России 

Фото на обложке: Pavlovska Yevheniia / Shutterstock

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