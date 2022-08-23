Ozon сообщил о возможном техническом дефолте из-за невыплаты купона по облигациям. Она должна произойти 24 августа, но компания не будет платить, потому что ведет переговоры о реструктуризации долга. Если не произвести выплату по купонам в течение 14 дней, это будет означать дефолт.
24 августа Ozon должен произвести выплату по необеспеченным конвертируемым облигациям на сумму $750 млн, говорится в сообщении на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Этой выплаты пока не будет, потому что Ozon ведет переговоры о реструктуризации долга.
Порядки гласят, что в случае невыплаты эмитентом купона по облигациям в течение 14 дней с даты обязательного платежа, это будет означать дефолт.
Ozon предупредил инвесторов, что сам по себе технический дефолт будет формальным событием, потому что у компании достаточно средств для обслуживания обязательств. На конец первого квартала 2022 года на счетах Ozon находилось более $1 млрд.
«Ozon продолжает работать в обычном режиме, все расчеты с поставщиками происходят по прежнему графику», – говорится в сообщении в telegram-канале Ozon HQ. Бизнес Ozon в полном порядке, уточняется в посте.
В мае Ozon уже предупреждал о возможном наступлении технического дефолта. Тогда его возникновение также назвали формальным событием.
Фото на обложке: Sergei Elagin /
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