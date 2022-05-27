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Ozon допустил дефолт по облигациям к середине июня

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Интернет-магазин Ozon предупредил о риске дефолта по облигациям к 14 июня. Маркетплейс пойдет на этот шаг, если не сумеет провести выплаты держателям бондов, воспользовавшимся правом требования их досрочного погашения.

Ozon допустил дефолт по облигациям к середине июня

Несвоевременная выплата сумм, полагающихся по погашению, в течение двух недель может привести к потенциальному перекрестному дефолту по другим обязательствам компании, сообщили РИА Новости.

В отчете маркетплейса уточняется, что сейчас большая часть держателей облигаций использовали возможность востребовать их погашения, у них также есть право получить сумму основного долга и накопленных процентов по облигациям на дату погашения — 31 мая 2022 года.

В Ozon предупредили, что из-за ряда обстоятельств и изменений регулирования, включая ограничения в связи с недавно принятыми в России мерами по контролю и защите капитала, возможности перевода денег сейчас на счет компании от российских «дочек» ограничены.

В начале марта Ozon также предупреждал о возможности технического дефолта. Компания тогда сообщила, что это может случить по независящим от нее причинам, несмотря на то, что у нее есть достаточно денег для расчета по обязательствам перед держателями облигаций. Ozon выпустил конвертируемые облигации на общую сумму около $750 млн в 2021 году.

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock

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