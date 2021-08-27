«Макдоналдс» начал продавать десерты и выпечку из своего кафе через «МакАвто»

«Макдоналдс» начал продажи отдельных десертов из «МакКафе» через сервис «МакАвто», среди них — торты, пирожные, разные виды выпечки.

Сервис будет доступен для автомобилистов по всей России, говорится в сообщении компании. Сеть обещает сохранить на «МакАвто» высокую скорость обслуживания.

«МакАвто» работает в России уже 25 лет. За это время по всей стране было открыто 382 предприятия с концепцией «МакАвто». В среднем «Макдоналдс» в России обслуживает 290 472 машины в день — это 12 103 машины в час.

Компания продолжает развивать такой формат обслуживания: недавно в Хабаровске было открыто первое в мире предприятие для обслуживания одновременно право- и леворульных машин.

«Макдоналдс» в России насчитывает более 800 предприятий в 61 субъекте РФ, на предприятиях занято более 60 тыс. человек.

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Фото: Unsplash