McDonald’s начнет транслировать приготовление блюд онлайн

McDonald’s в России запустит онлайн-трансляцию процесса приготовления своих блюд, она будет вестись на официальном сайте. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу компании.

«McDonald’s запускает онлайн-трансляцию процесса приготовления продуктов на кухне впервые в России ... 5 установленных в предприятии в Москве камер будут транслировать работу McDonald’s весь рабочий день на официальном сайте компании», – говорится в сообщении.

Трансляция запущена на период до открытия предприятий, когда все гости смогут посещать рестораны McDonald’s лично.

Все предприятия McDonald’s в России с 28 марта перешли на работу навынос и доставку, чтобы обеспечить соблюдение всех мер безопасности для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

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