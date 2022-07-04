McDonalds отказался судиться с московской компанией из-за знаков «Флурри» и Flurry

Американская корпорация McDonalds отказалась от иска к московскому предприятию ООО «Горячие крендели» о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков «Флурри» и Flurry из-за того, что компания их не использовала.

Отказ от требований поступил в Суд по интеллектуальным правам до начала заседания, назначенного на 30 июня, пишет «Интерфакс». Причины отказа не называются.

В определении суда отмечается, что «отказ истца от иска не противоречит закону и не нарушает права иных лиц».

Московская компания зарегистрировала оба знака в 2018 году. В феврале 2022 года Роспатент признал частично недействительной охрану знаков, сохранив ее для «Флурри» по 29-му и 30-му классам МКТУ (стабилизаторы для взбитых сливок, загустители пищевых продуктов), для Flurry — по 29-му и частично 30-му классам МКТУ.

У предприятия «Горячие крендели» несколько юрлиц. ООО «Горячие крендели "Север"» производят хлеб и мучные кондитерские изделия, торты и пирожные. Основной вид деятельности ООО «Горячие крендели», к которому подавал иск McDonalds — предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилой недвижимости.

McDonald's закрыл свои рестораны в России 14 марта, а 16 мая объявил об уходе с российского рынка. Новым владельцем бизнеса корпорации в России стал Александр Говор — он с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири по франчайзингу.

С 12 июня рестораны начали открываться после трехмесячного простоя под брендом «Вкусно — и точка».

Фото на обложке: Unsplash