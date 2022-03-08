McDonald's и Coca-Cola оказались под давлением в контексте украинских событий

Давление на западных гигантов пищевой промышленности McDonald's и Coca-Cola с требованием уйти из России из-за специальной военной операции на территории Украины растет.

Партнеры призывают корпорации покинуть российский рынок, а клиенты организовывают кампании по бойкотированию их продуктов, сообщает BBC.

Теги #Boycottmcdonalds и #BoycottCocaCola к вечеру понедельника были одними из самых трендовых в Twitter.

McDonald's и Coca-Cola подверглись острой критике в социальных сетях за то, что бренды не высказались относительно российско-украинского конфликта и продолжают работать в РФ.

Аналогичные призывы — закрыть свои торговые точки и прекратить продажи в России — партнеры и клиенты адресуют также KFC, Pepsi, Starbucks и Burger King.

Ранее агентство Reuters писало о том, что контролер национального пенсионного фонда штата Нью-Йорк Томас ДиНаполи просил многие компании пересмотреть свой бизнес в России, поскольку над ними нависли «репутационные риски».

Ни одна из названных компаний не ответила на запрос BBC о комментариях.

Сеть KFC в России достигла рубежа в 1000 ресторанов, у McDonald's 847 точек в стране.

Директор Starbucks Кевин Джонсон называет военную операцию на территории Украины «неспровоцированной» и «несправедливой», но все кофейни в России продолжают работать.

При этом аналитики легко объясняют позицию компаний, которые физически не могут принимать быстрые решения.

Директор консалтингового агентства Minerva Analysis Кэтлин Брукс называет McDonald's и Coca-Cola предприятиями с «невероятно сложной структурой», которая не позволяет действовать стремительно.

У Coca-Cola, например, в России работают заводы по розливу.

«Я не думаю, что реально покинуть российский рынок так же просто, как заявить об этом», - говорит она.

«Это сложный бизнес, и здесь есть над чем подумать, но прямо сейчас репутационный риск действительно может ударить по ценам их акций, так что у них, возможно, не будет выбора в будущем».

Директор Института деловой этики доктор Ян Питерс так прокомментировал BBC ситуацию:

«Сейчас не время сидеть, сложа руки. Мир, скорее всего, будет судить о компаниях по тому, что они делают в таких обстоятельствах, и этическое суждение будет так же важно, как соблюдение любых правительственных правил и санкций».

Он сказал, что у большинства фирм должно быть что-то вроде «этического компаса», который они смогут использовать для принятия важных решений.

«Мы бы посоветовали фирмам в таких обстоятельствах всегда смотреть на общую картину и стремиться поступать правильно, ставя более широкие интересы выше краткосрочной прибыли».

Эксперт по этике привел пример сложных этических дилемм, которые могут возникнуть у компаний при рассмотрении вопроса о приостановке деятельности в России:

Справедливо ли лишать российских граждан товаров первой необходимости?

Выполняют ли они свои обязательства перед сотрудниками на местах?

Какие обязанности планируется возлагать на тех, кто остается работать в стране?

И так далее.

Профессор деловой этики бизнес-школы Henley Клейо Акриву предположила, что компаниям, производящим продукты питания, может быть труднее принимать подобные решения, чем, скажем, консалтинговым фирмам.

«Когда дело доходит до санкций, которые лишают российское население ряда ключевых товаров, фирмам, возможно, потребуется подойти к ситуации более вдумчиво, апеллируя к здравому смыслу».

Она утверждает, что помимо репутационных рисков пищевые гиганты должны оценивать то, как их действия влияют на жизнь и права обычных людей.

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