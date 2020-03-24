McDonald’s рассказал о стратегии работы в случае карантина
Сеть фастфуда McDonald’s представила план на случай введения в России карантина из-за коронавируса. Компания не хочет закрывать рестораны, сообщает РБК.
Возможную стратегию работы McDonald’s направил властям нескольких российских регионов и городов. Среди них — Москва и Московская область, Татарстан, Самарская область.
Компания не хочет закрывать рестораны и полностью переходить на доставку. Она разработала несколько вариантов обслуживания гостей:
- обеденный зал закрыт. Гости делают заказ через киоск самообслуживания и забирают его в бесконтактной зоне выдачи;
- гости используют окна «МакАвто» или «МакЭкспресс», сотрудники принимают заказ через гарнитуру. Если клиент платит наличными, операторы надевают перчатки;
- посетители делают заказ на кассах, посадочные места закрыты. Когда заказ готов, сотрудник ставит его на участок выдачи и отходит на безопасное расстояние.
По данным McDonald’s, сейчас в ресторанах по всей России работает 60 тысяч человек. Открытые рестораны помогут сдержать цены, отметили в компании.
В то же время, McDonald’s прорабатывает меры поддержки сотрудников и поставщиков на случай, если точки придется закрыть.
Ранее другая сеть ресторанов быстрого питания — KFC — сообщила об изменении формата. Компания стала собирать заказы только в формате «на вынос». Однако гости сами решают, остаться в зале или нет.
Количество зараженных коронавирусом в России на момент публикации новости составляет 438 человек. За сутки появился 71 новый случай. Больше всего заболевших в Москве и Московской области — 262 и 35 человек соответственно.
Фото: 8th.creator / Shutterstock
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