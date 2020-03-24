Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

McDonald’s рассказал о стратегии работы в случае карантина

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Сеть фастфуда McDonald’s представила план на случай введения в России карантина из-за коронавируса. Компания не хочет закрывать рестораны, сообщает РБК. 

McDonald’s рассказал о стратегии работы в случае карантина

Возможную стратегию работы McDonald’s направил властям нескольких российских регионов и городов. Среди них — Москва и Московская область, Татарстан, Самарская область. 

Компания не хочет закрывать рестораны и полностью переходить на доставку. Она разработала несколько вариантов обслуживания гостей: 

  • обеденный зал закрыт. Гости делают заказ через киоск самообслуживания и забирают его в бесконтактной зоне выдачи;
  • гости используют окна «МакАвто» или «МакЭкспресс», сотрудники принимают заказ через гарнитуру. Если клиент платит наличными, операторы надевают перчатки;
  • посетители делают заказ на кассах, посадочные места закрыты. Когда заказ готов, сотрудник ставит его на участок выдачи и отходит на безопасное расстояние. 

По данным McDonald’s, сейчас в ресторанах по всей России работает 60 тысяч человек. Открытые рестораны помогут сдержать цены, отметили в компании.

В то же время, McDonald’s прорабатывает меры поддержки сотрудников и поставщиков на случай, если точки придется закрыть.  

20 самых успешных предпринимателей в фудтехе

Ранее другая сеть ресторанов быстрого питания — KFC — сообщила об изменении формата. Компания стала собирать заказы только в формате  «на вынос». Однако гости сами решают, остаться в зале или нет.

Количество зараженных коронавирусом в России на момент публикации новости составляет 438 человек. За сутки появился 71 новый случай. Больше всего заболевших в Москве и Московской области — 262 и 35 человек соответственно. 

Фото: 8th.creator / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

24 марта 2020

AgroCode 2020

24 марта 2020

Agro Idea

31 марта 2020

ЧТПЗ на базе GenerationS

31 марта 2020

LIFE.medtech 2.0

31 марта 2020

Go Global

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

16 июня 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

24 марта 2020

AgroCode 2020

24 марта 2020

Agro Idea

31 марта 2020

ЧТПЗ на базе GenerationS

31 марта 2020

LIFE.medtech 2.0

31 марта 2020

Go Global

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

16.06.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

23 — 27 марта 2020

Венчурные фонды и бизнес-ангелы

26 — 27 марта 2020

RPA Start + Use Cases

27 — 29 марта 2020

Курс по венчурным инвестициям ранних стадий SEED ANGELS

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ