KFC в России перешел на формат «на вынос», McDonald's пообещал не повышать цены

Сеть ресторанов быстрого питания KFC переходит в России на формат «еда c собой» — для профилактики коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию.

Все заказы в российских ресторанах KFC будут собирать только на вынос. Но посетители сами решат, остаться в зале ресторана или нет. В заказах будут бесплатные влажные салфетки.

Ранее KFC сообщала, что в каждом ресторане на кассе есть санитайзер. Еще компания планирует установить в ресторанах отдельные диспенсеры с дезинфицирующим средством.

Другая крупная сеть фастфуда — McDonald's — тоже сообщила о бесплатных антисептических средствах в своих ресторанах. Также McDonald's пообещал не повышать цены.

Ранее Минпромторг рекомендовал кафе и ресторанам принять меры для профилактики коронавируса. Среди советов ведомства — не обслуживать людей с симптомами ОРВИ, убеждать пожилых посетителей уйти домой и рассаживать гостей на расстоянии метра друг от друга.

Часть московских ресторанов с 18 марта приостановили работу и перешли в режим доставки. Федерация рестораторов и отельеров написала письмо премьеру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль и не допустить массового закрытия заведений.

По последним данным, число подтвержденных случаев коронавируса в России увеличилось до 147 человек. За сутки появилось 33 новых случая заражения.

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