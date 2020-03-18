Власти рекомендовали ресторанам сажать посетителей на расстоянии и не обслуживать людей с ОРВИ

Минпромторг разослал рекомендации торговым точкам, ресторанам и кафе по организации работы в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщают «Ведомости».

Письмо формально адресовано органам исполнительной власти регионов, которые и должны донести до предприятий общественного питания «превентивные меры незамедлительного характера для защиты граждан» от коронавируса.

Контролирующим и надзорным органам поручено прекратить все проверки торговых точек и заведений общепита, кроме проверок реализации мер, о которых говорится в письме. Организациям общественного питания рекомендуется незамедлительно принять следующие меры:

расставить столы и стулья таким образом, чтобы между посетителями было не менее 1 метра;

допускать посетителей в зал обслуживания только после мытья рук с мылом или их обработки дезинфицирующими средствами;

сотрудников кафе и ресторанов обязать спрашивать у посетителей о простудных или респираторных заболеваниях и не обслуживать посетителей с симптомами простуды и ОРВИ;

усилить работу системы вентиляции, чаще проветривать помещения;

посетителей старше 60 лет уговаривать отказаться от посещения кафе или ресторана;

выполнять рекомендации и предписания Роспотребнадзора по дезинфекции помещений и рабочего инвентаря;

не допускать к работе сотрудников с симптомами простуды и ОРВИ, повышенной температурой, а также вернувшихся в течение последних двух недель из стран с высоким уровнем заболеваний коронавирусом.

Фото: Unsplash