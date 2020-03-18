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Власти рекомендовали ресторанам сажать посетителей на расстоянии и не обслуживать людей с ОРВИ

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Минпромторг разослал рекомендации торговым точкам, ресторанам и кафе по организации работы в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщают «Ведомости».

Власти рекомендовали ресторанам сажать посетителей на расстоянии и не обслуживать людей с ОРВИ

Письмо формально адресовано органам исполнительной власти регионов, которые и должны донести до предприятий общественного питания «превентивные меры незамедлительного характера для защиты граждан» от коронавируса.

Контролирующим и надзорным органам поручено прекратить все проверки торговых точек и заведений общепита, кроме проверок реализации мер, о которых говорится в письме. Организациям общественного питания рекомендуется незамедлительно принять следующие меры:

  • расставить столы и стулья таким образом, чтобы между посетителями было не менее 1 метра;
  • допускать посетителей в зал обслуживания только после мытья рук с мылом или их обработки дезинфицирующими средствами;
  • сотрудников кафе и ресторанов обязать спрашивать у посетителей о простудных или респираторных заболеваниях и не обслуживать посетителей с симптомами простуды и ОРВИ;
  • усилить работу системы вентиляции, чаще проветривать помещения;
  • посетителей старше 60 лет уговаривать отказаться от посещения кафе или ресторана;
  • выполнять рекомендации и предписания Роспотребнадзора по дезинфекции помещений и рабочего инвентаря;
  • не допускать к работе сотрудников с симптомами простуды и ОРВИ, повышенной температурой, а также вернувшихся в течение последних двух недель из стран с высоким уровнем заболеваний коронавирусом.

Фото: Unsplash

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