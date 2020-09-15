«Макдоналдс» до конца года откроет первые рестораны на Дальнем Востоке

«Макдоналдс» запланировал открыть первые предприятия в Дальневосточном федеральном округе в декабре 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Дальний Восток станет новым регионом на карте присутствия сети, а открытие там предприятий на первом этапе создаст в регионе более 300 новых рабочих мест.

Первые предприятия появятся во Владивостоке и Хабаровске в начале зимы, набор сотрудников уже открыт.

О планах открыть рестораны в Дальневосточном регионе компания сообщила в прошлом году. По словам гендиректора «Макдоналдс» в России Марка Карены, компания считает Дальний Восток перспективным регионом как с точки зрения развития бизнеса, так и с точки зрения локализации сети поставщиков и развития местного предпринимательства.

По данным сети, за 30 лет работы на российском рынке инвестиции «Макдоналдс» в Россию составили более $2,5 млрд. На сегодняшний день на предприятиях компании в стране работает более 60 тысяч человек.

Поддержку «Макдоналдс» в реализации проектов окажет Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

«Появление "Макдоналдс" на рынке Дальнего Востока даст импульс для повышения качества пищевой продукции местных производителей и развития предприятий в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности. А это значит, что будут создаваться дополнительные рабочие места, будет вырабатываться новый стандарт качества работы бизнеса, увеличится инвестиционная привлекательность региона», — считает заместитель гендиректора АНО АПИ Иван Новиков.

На сегодняшний день 99% продукции «Макдоналдс» производится в России, а поставками занимаются 160 местных поставщиков. В ближайших планах компании на Дальневосточный регион – поиск возможностей локализации и развития базы местных поставщиков.

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