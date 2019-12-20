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«Макдоналдс» запустил в России пилотный проект по разделению и переработке отходов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Макдоналдс» запустил пилотный проект по разделению и переработке отходов в 14 предприятиях сети в Москве, Московской области и Туле. Об этом журналистам рассказала старший директор по устойчивому развитию сети Ирина Коршунова.

«Макдоналдс» запустил в России пилотный проект по разделению и переработке отходов

Пилот продлится три месяца, после чего компания решит, масштабировать ли решение на все рестораны сети.

В 14 ресторанах, где проходит пилотный проект, «Макдоналдс» установит двухсекционные контейнеры для раздельного сбора мусора. В Туле, по словам представителя компании, установят контейнеры на три секции (в третьем на переработку отправят остатки пищи).

Фото: Rusbase

Партнером проекта стала ГК «ЭкоТехнологии». В «Макдоналдс» рассчитывают, что смогут перерабатывать более 70% всей производимой упаковки (более 86% продуктов сети продаются в бумажной упаковке). Предполагается, что количество пластиковых отходов сократится на 40 тонн в год. 

Компания будет отдавать на переработку бутылки и стаканы от напитков, упаковку от сандвичей, закусок, завтраков и десертов. 

По словам управляющего партнера «ЭкоТехнологий» Константина Рзаева, самое сложное в проекте — переработка бумажных стаканов. Бумажное волокно необходимо отделить от полимерной пленки, чтобы далее использовать его для изготовления другой продукции.

Как будет выглядеть переработка: 

Если проект окажется удачным, «Макдоналдс» масштабирует его на все 710 предприятий сети в России к 2025 году.

Фото на обложке: Unsplash

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