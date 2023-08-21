Бывшие рестораны McDonald′s в Казахстане переименовали в честь сотрудников сети

Казахстанская компания Food Solutions KZ, управляющая ресторанами бывшего McDonald′s, провела акцию благодарности своим сотрудникам. В августе вывески заведений заменяли с «Біз ашықпыз/Мы открыты» на реальные имена работников: «Мен Араймын», «Мен Аружанмын», «Мен Даниярмын», «Мен Юлиямын» и другие.

«Имена реальных сотрудников украсили фасады заведений, олицетворяя людей, обеспечивающих работу одной из крупнейших сетей ресторанов страны. Таким образом компания «Food Solutions KZ» хотела выразить благодарность и признательность своей команде, которая остается преданной организации и делает значительный вклад в его рост и репутацию», — поясняется в релизе компании.

Как поясняет пресс-служба, политика компании предполагает концепцию «Люди на первом месте». По словам гендиректора Асета Машанова, акция призвана обратить внимание на тех, кто на протяжении многих лет «помогали нам преодолевать все трудности и праздновали победы».

Всего в сети работает свыше 1,7 тыс. сотрудников по всему Казахстану. Более 40% коллектива центрального офиса начинали карьеру в ресторанах сети.

«Идея заключалась в том, чтобы раскрыть наш самый главный ингредиент – наших людей, которые всегда скрыты за громким именем нашей компании. И теперь мы хотим, чтобы внимание получили те, кто действительно этого заслуживает! Это благодарность нашей сплоченной команде с разными именами, разными взглядами, разными жизнями, но объединенной любовью к еде», — объясняет Машанов.

В пресс-релизе также анонсируются планы по запуску нового бренда, его объявят в ближайшие месяцы.

В ноябре 2022 года все 24 ресторана McDonald’s в Казахстане приостановили свою работу. Bloomberg писал, американская сеть запретила своим франчайзи закупать мясо для котлет в России на фоне санкций. В январе товарный знак в Казахстане зарегистрировала российская «Вкусно — и точка».