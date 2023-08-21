Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Бывшие рестораны McDonald′s в Казахстане переименовали в честь сотрудников сети

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Казахстанская компания Food Solutions KZ, управляющая ресторанами бывшего McDonald′s, провела акцию благодарности своим сотрудникам. В августе вывески заведений заменяли с «Біз ашықпыз/Мы открыты» на реальные имена работников: «Мен Араймын», «Мен Аружанмын», «Мен Даниярмын», «Мен Юлиямын» и другие.

Бывшие рестораны McDonald′s в Казахстане переименовали в честь сотрудников сети

«Имена реальных сотрудников украсили фасады заведений, олицетворяя людей, обеспечивающих работу одной из крупнейших сетей ресторанов страны. Таким образом компания «Food Solutions KZ» хотела выразить благодарность и признательность своей команде, которая остается преданной организации и делает значительный вклад в его рост и репутацию», — поясняется в релизе компании.

Как поясняет пресс-служба, политика компании предполагает концепцию «Люди на первом месте». По словам гендиректора Асета Машанова, акция призвана обратить внимание на тех, кто на протяжении многих лет «помогали нам преодолевать все трудности и праздновали победы».

Всего в сети работает свыше 1,7 тыс. сотрудников по всему Казахстану. Более 40% коллектива центрального офиса начинали карьеру в ресторанах сети.

«Идея заключалась в том, чтобы раскрыть наш самый главный ингредиент – наших людей, которые всегда скрыты за громким именем нашей компании. И теперь мы хотим, чтобы внимание получили те, кто действительно этого заслуживает! Это благодарность нашей сплоченной команде с разными именами, разными взглядами, разными жизнями, но объединенной любовью к еде», — объясняет Машанов.

В пресс-релизе также анонсируются планы по запуску нового бренда, его объявят в ближайшие месяцы.  

В ноябре 2022 года все 24 ресторана McDonald’s в Казахстане приостановили свою работу. Bloomberg писал, американская сеть запретила своим франчайзи закупать мясо для котлет в России на фоне санкций. В январе товарный знак в Казахстане зарегистрировала российская «Вкусно — и точка».

Узнай, какие возможности предлагают российские вендоры пользователям.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Яндекс» перенесет серверы yandex.kz на территорию Казахстана
  2. 2 Российские школьники победили на международной олимпиаде по химии в Казахстане
  3. 3 Как организовать прием платежей в Казахстане — личный опыт
  4. 4 Фитнес-клубы зарабатывают, когда вы не пользуетесь абонементом? Все наоборот
  5. 5 Упрощенка, льготы и подводные камни: что учесть бизнесу, который планирует работать в нескольких странах
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

21 августа 2023

Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект

21 августа 2023

G8 Creative Awards

24 августа 2023

ОК Media Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ