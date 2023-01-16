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«Вкусно — и точка» решила зарегистрировать товарный знак в Казахстане

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Вкусно — и точка» решила зарегистрировать в Казахстане товарный знак, пишет «Интерфакс Казахстан».

«Вкусно — и точка» решила зарегистрировать товарный знак в Казахстане

В настоящее время заявка находится на рассмотрении департамента по интеллектуальной собственности Минюста республики.  

В марте в связи с началом боевых действий на территории Украины американская корпорация McDonald’s объявила об уходе из России. Спустя несколько месяцев российский бизнес компании купил один из франчайзи — Александр Говор.

В ноябре рестораны McDonald’s закрылись и в Казахстане. В ТОО Food Solutions KZ назвали решение временным и объяснили его логистическими проблемами. Уже в январе Министерство сельского хозяйства республики сообщило, что сеть прекратила свою работу из-за трудностей с поставками мяса, которое закупалось в России. Как писало ранее агентство Bloomberg, McDonald’s запретила своим франчайзи приобретать сырье в России.

Гендиректор Food Solutions KZ Асет Машанов заявил на прошлой неделе, что в республике не планируют заменять американскую сеть российской «Вкусно — и точка». По его словам, Food Solutions KZ продолжает платить зарплаты сотрудникам сети и занимается развитием локального бренда. «Вкусно — и точка» является российской сетью и не может работать в Казахстане под этим брендом, указал Машанов. 

Фото на обложке: «Вкусно — и точка»

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