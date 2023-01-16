«Вкусно — и точка» решила зарегистрировать товарный знак в Казахстане

«Вкусно — и точка» решила зарегистрировать в Казахстане товарный знак, пишет «Интерфакс Казахстан».
В настоящее время заявка находится на рассмотрении департамента по интеллектуальной собственности Минюста республики.
В марте в связи с началом боевых действий на территории Украины американская корпорация McDonald’s объявила об уходе из России. Спустя несколько месяцев российский бизнес компании купил один из франчайзи — Александр Говор.
В ноябре рестораны McDonald’s закрылись и в Казахстане. В ТОО Food Solutions KZ назвали решение временным и объяснили его логистическими проблемами. Уже в январе Министерство сельского хозяйства республики сообщило, что сеть прекратила свою работу из-за трудностей с поставками мяса, которое закупалось в России. Как писало ранее агентство Bloomberg, McDonald’s запретила своим франчайзи приобретать сырье в России.
Гендиректор Food Solutions KZ Асет Машанов заявил на прошлой неделе, что в республике не планируют заменять американскую сеть российской «Вкусно — и точка». По его словам, Food Solutions KZ продолжает платить зарплаты сотрудникам сети и занимается развитием локального бренда. «Вкусно — и точка» является российской сетью и не может работать в Казахстане под этим брендом, указал Машанов.
Фото на обложке: «Вкусно — и точка»
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Зачем EdTech-проекту сегодня идти в Казахстан?
- 2 Банковское обслуживание в Казахстане: что нужно знать российским предпринимателям
- 3 Российские школьники заняли третье место на конкурсе Kazakhstan Smart Space
- 4 Российских школьников и студентов позвали на конкурс по космическим технологиям и технике в Казахстане
- 5 Куда идти стартапам в Казахстане
ВОЗМОЖНОСТИ
16 января 2023
18 января 2023
19 января 2023