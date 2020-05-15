Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Россияне продолжат ходить в рестораны и касаться памятников «на удачу» после карантина — опрос

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Более 40% россиян не планируют кардинально менять свои ежедневные привычки, связанные с гигиеной и социальным дистанцированием после окончания карантина. Это показал опрос «Макдоналдс».

Россияне продолжат ходить в рестораны и касаться памятников «на удачу» после карантина — опрос

По данным экспертов, подавляющее большинство россиян продолжит посещать рестораны, и только 6% опрошенных отдадут предпочтение заказам на дом. Также отмечается, что 99% респондентов не станут после пандемии выбирать рестораны с едой в упакованном виде.

Примечательно, что пандемия не заставит россиян отказаться от городских традиций: только 9% респондентов заявили, что перестанут тереть памятники «на удачу».

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

15 мая 2020

Смарт.Эволюция

15 мая 2020

Идеатон Science Fest

17 мая 2020

КИвО

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ

15 мая 2020

Смарт.Эволюция

15 мая 2020

Идеатон Science Fest

17 мая 2020

КИвО

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма