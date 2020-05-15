Более 40% россиян не планируют кардинально менять свои ежедневные привычки, связанные с гигиеной и социальным дистанцированием после окончания карантина. Это показал опрос «Макдоналдс».

Россияне продолжат ходить в рестораны и касаться памятников «на удачу» после карантина — опрос