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Россияне продолжат ходить в рестораны и касаться памятников «на удачу» после карантина — опрос
Новости
Анастасия Марьина
Более 40% россиян не планируют кардинально менять свои ежедневные привычки, связанные с гигиеной и социальным дистанцированием после окончания карантина. Это показал опрос «Макдоналдс».
Россияне продолжат ходить в рестораны и касаться памятников «на удачу» после карантина — опросАнастасия Марьина
По данным экспертов, подавляющее большинство россиян продолжит посещать рестораны, и только 6% опрошенных отдадут предпочтение заказам на дом. Также отмечается, что 99% респондентов не станут после пандемии выбирать рестораны с едой в упакованном виде.
Примечательно, что пандемия не заставит россиян отказаться от городских традиций: только 9% респондентов заявили, что перестанут тереть памятники «на удачу».
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