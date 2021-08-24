В «Макдоналдс» появилась должность вице-президента по доставке

Первым вице-президентом по доставке станет Радомир Глащак. Глащак окончил Экономический университет во Вроцлаве. Более 18 лет он работал на руководящих должностях в международных корпорациях, таких как Yves Rocher, LEGO, Unilever, P&G в России, Польше, Чехии и Румынии и отвечал не только за отдельные страны, но и за регионы, такие как Центральная и Восточная Европа, а также Ближний Восток.

Радомир Глащак. Фото: пресс-служба «Макдоналдс» в России

«Я с большим энтузиазмом открываю новую главу вместе с "Макдоналдс" в России и с нетерпением жду начала работы со всеми членами команды, возможности глубже изучить особенности индустрии быстрого обслуживания и вместе достичь отличных результатов», — сказал Глащак.

До марта этого года Радомир работал в Yves Rocher на должности директора по маркетингу.

RB.ru обратил внимание, что Глащак занимает должность вице-президента по доставке «Макдоналдса» с начала августа 2021 года.

Фото: Facebook

В 2019 году «Макдоналдс» запустил Delivery Kitchen — предприятие, ориентированное только на доставку. В компании отмечают, что формат оказался успешным, и планируют развивать его дальше.

Сеть «Макдоналдс» в России объединяет более 800 предприятий быстрого обслуживания, которые получают 99% продукции от российских поставщиков. Суммарный объем инвестиций компании в России превышает $2,5 млрд.

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Фото на обложке: SUDONG KIM / Shutterstock