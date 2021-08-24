В «Макдоналдс» появилась должность вице-президента по доставке

«Макдоналдс» в России ввел новую руководящую должность — вице-президент по доставке. В его обязанности будут входить развитие и операционное управление направления «МакДоставки», а также определение стратегии дальнейшего развития сервиса, сообщает пресс-служба компании.
Первым вице-президентом по доставке станет Радомир Глащак. Глащак окончил Экономический университет во Вроцлаве. Более 18 лет он работал на руководящих должностях в международных корпорациях, таких как Yves Rocher, LEGO, Unilever, P&G в России, Польше, Чехии и Румынии и отвечал не только за отдельные страны, но и за регионы, такие как Центральная и Восточная Европа, а также Ближний Восток.
«Я с большим энтузиазмом открываю новую главу вместе с "Макдоналдс" в России и с нетерпением жду начала работы со всеми членами команды, возможности глубже изучить особенности индустрии быстрого обслуживания и вместе достичь отличных результатов», — сказал Глащак.
До марта этого года Радомир работал в Yves Rocher на должности директора по маркетингу.
RB.ru обратил внимание, что Глащак занимает должность вице-президента по доставке «Макдоналдса» с начала августа 2021 года.
Фото: Facebook
В 2019 году «Макдоналдс» запустил Delivery Kitchen — предприятие, ориентированное только на доставку. В компании отмечают, что формат оказался успешным, и планируют развивать его дальше.
Сеть «Макдоналдс» в России объединяет более 800 предприятий быстрого обслуживания, которые получают 99% продукции от российских поставщиков. Суммарный объем инвестиций компании в России превышает $2,5 млрд.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: SUDONG KIM / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Бизнес-омбудсмен Титов предложил создать второй пенсионный фонд для борьбы с бедностью пенсионеров
- 2 Xiaomi решила отказаться от бренда Mi
- 3 «Яндекс.Лавка» запустила сервис быстрой доставки продуктов в Париже
- 4 TikTok разрабатывает платформу для создания эффектов дополненной реальности
- 5 Производителям сложно продавать онлайн. Делимся инструкцией, как сделать удобный для b2b-клиентов сайт