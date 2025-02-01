Мещанский суд столицы арестовал на 1 месяц 28 суток двух задержанных по обвинению в злоупотреблении полномочиями топ-менеджеров «Роснано» исполнительного директора Бориса Подольского и директора по методологии учета, налогообложению и отчетности Марину Касенкову.

Суд арестовал двух топ-менеджеров «Роснано» по обвинению в злоупотреблении полномочиями

https://rb.ru/news/rosnano-2obvinen/

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