Суд арестовал двух топ-менеджеров «Роснано» по обвинению в злоупотреблении полномочиями
Мещанский суд столицы арестовал на 1 месяц 28 суток двух задержанных по обвинению в злоупотреблении полномочиями топ-менеджеров «Роснано» исполнительного директора Бориса Подольского и директора по методологии учета, налогообложению и отчетности Марину Касенкову.
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«Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ», — цитируют «РИА Новости» судебных представителей.
Всего задержано трое сотрудников корпорации (помимо Касенковой и Подольского также управляющий директор по финансам Артур Галстян). По версии следствия, они в 2017 году «реклассифицировали финансовые обязательства». Искаженные данные были необходимы для того, чтобы скрыть бедственное положение АО «Роснано» и не лишиться отзыва госгарантий.
Согласно сфальсифицированным документам, казалось, что деятельность ведется в соответствие со всеми требованиями и ожиданиями, что позволяло корпорации претендовать в том числе и на дополнительное финансирование. «В результате государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей», как написано в материалах дела.
Фото на обложке: Unsplash
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