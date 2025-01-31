МВД раскрыло детали задержания экс-заместителей Чубайса

Трое сотрудников Роснано и «другие лица» были задержаны по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, сообщает пресс-служба МВД. По данным СМИ, речь идет о бывших заместителях Анатолия Чубайса.

По данным МВД, в Москве и Подмосковье были задержаны замруководителя УК «Роснано», исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова.

Против них и других фигурантов возбуждено дело по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса. «По версии следствия, в 2017 году для сокрытия неудовлетворительных результатов экономической деятельности компании злоумышленники предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств», — говорится в сообщении МВД.

Следователи считают, что фигуранты использовали «искаженные данные», чтобы отчитываться о «якобы удовлетворительном финансовом положении» «Роснано» и привлекать дополнительное финансирование. «В результате государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 млрд рублей», — подчеркнули в МВД.

Накануне, 30 января, ТАСС и РБК сообщили о задержании бывших заместителей экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Источник «Интерфакса» уточнил, что задержаны бывшие топ-менеджеры «Роснано», которым вменяется злоупотребление должностными полномочиями. Собеседник агентства добавил, что в свидетельских показаниях фигурирует сам Чубайс, но процессуального статуса у бывшего руководителя госкорпорации «пока нет».

По информации «Коммерсанта», пока задержанные являются подозреваемыми в нецелевом расходовании 45 млрд рублей. Часть этих средств, утверждает издание, была выделена на создание гибкого планшета для школьников, который Чубайс в 2011 году представил Владимиру Путину.

В октябре прошлого года ФСБ заявила о причастности создателя планшета к хищению более 13 млрд рублей. В августе Мещанский райсуд Москвы арестовал бизнесмена Бориса Галкина, чья компания «Пластик Лоджик» («дочка» «Роснано») занималась разработкой устройства Plastic Logic. Незадолго до этого «Роснано» решила инициировать банкротство «Пластик Лоджик».

Ранее в январе директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов заявил, что «оценочный ущерб» от недобросовестных финансовых операций внутри госкомпании превысил 200 млрд рублей. 17 января депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Луговой обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой провести доследственную проверку против Чубайса, поскольку его «деятельность Чубайса серьезным образом подорвала финансовые возможности России».

Чубайс был главой «Роснано» с 2008 по 2020 годы. После этого занимал пост спецпредставителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В марте 2022 года Чубайс подал в отставку по собственному желанию и уехал в Израиль.

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