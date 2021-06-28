MedTech стартап MDinc лауреата Rusbase Young Awards привлек первые импакт-инвестиции

MedTech проект MDinc лауреата Rusbase Young Awards, социального предпринимателя Магомеда-Амин Идилова привлек первые импакт-инвестиции в размере $300 тысяч от инвест-компании Kontinuum Group Константина Клюки – бывшего владельца агропромышленного холдинга «Промагро».

IT-проект MDinc 23-летнего Магомеда-Амин Идилова занимается разработкой методов лечения нервных болезней с использованием технологий компьютерного зрения и машинного обучения. Импакт-инвестиции Kontinuum Group в $300 тысяч – первые привлеченные компанией средства.

Еще один продукт Идилова – Cerebrum MD, разработка ассистивного AR-сервиса для удаленной реабилитации пациентов с парезом верхних конечностей, стала лауреатом Rusbase Young Awards в номинации Health&Sport. Идилов в большом интервью RB Young рассказал, как онкологический диспансер поменял его приоритеты, что обсуждали за чаем с Владимиром Путиным, что тормозит развитие и внедрение медтех-стартапов в России, а также на чем зарабатывает проект Cerebrum.

Идилов также является номинантом рейтинга Forbes «30 до 30» 2020 года в категории «Социальные практики» и лауреатом премии Headliner 2020.

Инвестор – Константин Клюка, бывший владелец агропромышленного холдинга «Промагро». После выхода из компании основал инвест-компанию Kontinuum Group, которая занимается инвестициями в социальные проекты, прямыми и венчурными инвестициями.

Сделка была реализована в том числе при поддержке программы «Навстречу импакт-инвестициям» – она помогает социальным предпринимателям найти деньги, инвесторам – получить доход.

По мнению партнера программы Любови Шерышевой такого рода сделки являются важнейшим индикатором того, что инвесторы уже понимают, что вложения в социально значимые проекты прибыльны и рациональны с точки зрения долгосрочной стратегии развития и диверсификации инвестиционного портфеля.

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Фото: MDinc