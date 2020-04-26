В России запустился онлайн-агрегатор мебели Mebel.ru

Предприниматели Петр Халфен, Дмитрий Саранцев, Алексей Гальченко и Георгий Терновский запустили онлайн-агрегатор мебели Mebel.ru . Об этом Rusbase рассказал Терновский.

Цель сервиса — упростить выбор и процесс покупки мебели и позволить покупателю сэкономить.

Агрегатор учитывает пожелания пользователей по стилю мебели — прованс, классика или минимализм, бюджетная линейка или мебель премиум-класса — и позволяет сравнивать товары из одной категории и выбирать наиболее выгодное предложение.

В ассортименте есть мебель из России, Белоруссии, Италии, Германии, Таиланда, Индонезии.

Сервис будет зарабатывать за счет модели cost per click (оплата за переход).

Проект был основан в 2019 году. На первом раунде 23 млн рублей в стартап вложил один из основателей Дмитрий Саранцев. Среди других партнеров основатели называют производителя мебели на заказ MrDoors.

Сейчас площадка работает в beta-режиме, продолжает развивать функционал для пользователей, сообщил Терновский. Закончить beta-тестирование агрегатор планирует летом.

Фото: Mebel.ru