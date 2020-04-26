В России запустился онлайн-агрегатор мебели Mebel.ru
Предприниматели Петр Халфен, Дмитрий Саранцев, Алексей Гальченко и Георгий Терновский запустили онлайн-агрегатор мебели Mebel.ru. Об этом Rusbase рассказал Терновский.
Цель сервиса — упростить выбор и процесс покупки мебели и позволить покупателю сэкономить.
Агрегатор учитывает пожелания пользователей по стилю мебели — прованс, классика или минимализм, бюджетная линейка или мебель премиум-класса — и позволяет сравнивать товары из одной категории и выбирать наиболее выгодное предложение.
В ассортименте есть мебель из России, Белоруссии, Италии, Германии, Таиланда, Индонезии.
Сервис будет зарабатывать за счет модели cost per click (оплата за переход).
Проект был основан в 2019 году. На первом раунде 23 млн рублей в стартап вложил один из основателей Дмитрий Саранцев. Среди других партнеров основатели называют производителя мебели на заказ MrDoors.
Сейчас площадка работает в beta-режиме, продолжает развивать функционал для пользователей, сообщил Терновский. Закончить beta-тестирование агрегатор планирует летом.
Фото: Mebel.ru
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter