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В России запустился онлайн-агрегатор мебели Mebel.ru

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Предприниматели Петр Халфен, Дмитрий Саранцев, Алексей Гальченко и Георгий Терновский запустили онлайн-агрегатор мебели Mebel.ru. Об этом Rusbase рассказал Терновский.

В России запустился онлайн-агрегатор мебели Mebel.ru

Цель сервиса — упростить выбор и процесс покупки мебели и позволить покупателю сэкономить.

Агрегатор учитывает пожелания пользователей по стилю мебели — прованс, классика или минимализм, бюджетная линейка или мебель премиум-класса — и позволяет сравнивать товары из одной категории и выбирать наиболее выгодное предложение.

В ассортименте есть мебель из России, Белоруссии, Италии, Германии, Таиланда, Индонезии.

Сервис будет зарабатывать за счет модели cost per click (оплата за переход). 

Проект был основан в 2019 году. На первом раунде 23 млн рублей в стартап вложил один из основателей Дмитрий Саранцев. Среди других партнеров основатели называют производителя мебели на заказ MrDoors. 

Сейчас площадка работает в beta-режиме, продолжает развивать функционал для пользователей, сообщил Терновский. Закончить beta-тестирование агрегатор планирует летом.

Фото: Mebel.ru

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