Российский измеритель аудитории Mediascope остался без иностранных акционеров

Британская исследовательская группа Kantar вышла из состава акционеров российской компании Mediascope — единого измерителя телевизионной и интернет-аудитории, сообщает РБК.

Kantar Media владела 20% в Mediascope, 80% принадлежало «ВЦИОМ-Медиа». В марте группа уже заявляла о планах остановить бизнес-операции в России и прекратить деятельность в сфере маркетинговых исследований. В этой области работают Kantar Russia и ARMI Marketing.

«В сентябре 2022 года была достигнута финальная договоренность, в рамках которой Kantar передал свои российские активы менеджменту Mediascope», — сказали изданию в Mediascope.

Детали об условиях сделки не сообщаются, однако известно, что она не касается актива ARMI Marketing.

Летом Kantar провела исследование, которое показало, что большинство россиян перешли на отечественные музыкальные платформы после ухода популярных зарубежных сервисов из страны.

Великобритания 30 сентября запретила РФ пользоваться услугами своих рекламных и IT-компаний.

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