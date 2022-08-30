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Аудитория пиратских музыкальных сервисов выросла почти на 10%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Уход иностранных музыкальных сервисов увеличил аудиторию нелегальных платформ к августу практически на 10%. К пиратам чаще переходят люди старше 30 лет, которые cлушают музыку альбомами, а не плейлистами.

Аудитория пиратских музыкальных сервисов выросла почти на 10%

Большая часть слушателей перешла на российские альтернативные платформы. Самой популярной заменой зарубежным стримингам стала «Яндекс.Музыка», сообщил «Коммерсантъ».

На нее перешли 83% экс-подписчика Apple Music, 71% подписчиков YouTube Music и 65% клиентов Spotify. По итогам второго квартала у сервиса было уже 13,7 млн подписчиков, а это на 1,5 млн больше, чем в первом квартале.

После по популярности следует «VK Музыка», на третьем месте — МТС Music, замыкает четверку лидеров «Звук». В МТС Music сообщили, что аудитория выросла с марта на 35%, в том числе за счет ухода зарубежных конкурентов.

Об уходе с российского рынка Spotify объявил 25 марта. В апреле приложение Spotify пропало из российских магазинов App Store и Google Play. Сервис лишился 600 тыс. подписчиков из России.

Фото на обложке: Unsplash

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