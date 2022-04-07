Spotify приостановит работу в России 11 апреля

Музыкальный сервис Spotify 11 апреля приостановит работу в России. Об этом сообщается в официальном сообществе Spotify в «ВКонтакте».
«11 апреля Spotify приостанавливает работу в России. Это значит, что больше нельзя будет воспользоваться сервисами Spotify на нашем сайте и в приложении», — говорится в сообщении.
В начале марта 2022 года компания объявила о закрытии своего офиса в России. Однако сам сервис оставался доступным для пользователей в РФ. Spotify открыла в стране представительство по закону о «приземлении» в феврале 2022 года.
Шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify был запущен в России в июле 2020 года. Запуск Spotify в России стал «большим шагом вперед в реализации стратегии глобального развития сервиса», говорилось в сообщении компании. В октябре 2020 года компания заявила, что выход на российский рынок стал самым успешным в истории сервиса.
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