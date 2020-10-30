Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Выход Spotify на российский рынок оказался самым успешным в истории компании

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил, что по итогам третьего квартала текущего года запуск платформы в России является самым успешным в истории компании. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Выход Spotify на российский рынок оказался самым успешным в истории компании

По данным Spotify, рост числа пользователей сервиса в годовом исчислении ускорился в Северной Америке и Европе на 400 и 100 базисных пунктов, соответственно. В Латинской Америке число пользователей увеличилось на 30%, в остальных странах — на 51%.

«Уверенный рост числа пользователей обоснован успешной маркетинговой стратегией компании в Индии, а также результатами наших июльских запусков в России, СНГ и на Балканах, которые превзошли ожидания. При этом Россия была крупнейшим драйвером роста», — говорится в сообщении.

Отмечается, что число пользователей сервиса, активность которых проявляется не реже одного раза в месяц (MAU) увеличилось на 29% в сравнении с годом ранее — до 320 млн человек. Количество платных подписчиков выросло до 144 млн человек.

В компании прогнозируют, что в четвертом квартале число пользователей вырастет до 340-345 млн. При этом количество платных подписчиков к концу года составит 150-154 млн человек.

В третьем квартале 2020 года Spotify получил чистый убыток в размере €101 млн. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил €241 млн. Вместе с тем, квартальная выручка компании выросла на 14% — до €1,975 млрд. Ожидается, что в текущем квартале выручка будет на уровне €2-2,2 млрд.

Сервис Spotify был запущен в 2008 году. По собственным данным, он доступен более чем в 90 странах. В России платформа официально заработала 15 июля 2020 года.

Фото: Ascannio / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

30 октября 2020

Прорыв года

30 октября 2020

Открытый урок с представителем компании HUAWEI

30 октября 2020

Game Innovators 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма