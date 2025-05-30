Медленная доставка заставит покупателей при следующем заказе на маркетплейсе выбрать другого продавца
Скорость доставки товаров на маркетплейсах критически важен для 37% покупателей, а в случае, если доставка превышает пять дней, 48% предпочитают в следующий раз делать заказ у других продавцов. Такими результатами проведенного среди 1,2 тыс. россиян опроса поделился с Русбейс «Яндекс Маркет».
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Согласно исследованию, 53% респондентов обращают внимание на сроки доставки при выборе товаров. Из них 32% готовы ожидать доставку до трех дней, а 18% — всего 1-2 дня. 30% участников зависят в ожиданиях от категории товара: более пяти дней готовы ждать лишь спортивные товары и изделия для дома и животных, тогда как к продуктам питания и одежде требования выше.
В связи с этим все больше торговцев используют модель, при которой маркетплейс берет на себя доставку (Fulfillment by Yandex/Fulfillment by Operator), что позволяет снизить сроки до следующего дня. Часто продавцы также подключают экспресс-доставку, которая обеспечивает доставку в течение 1-2 часов и востребована среди 51% респондентов при срочных заказах, таких как подарки.
- В начале марта российские селлеры начали жаловаться на наметившийся спад продаж на маркетплейсах. По данным экспертов, снижение выручки может быть связано с тем, что после гендерных праздников у россиян закончились деньги.
Фото на обложке: Stock-Asso / Shutterstock / FOTODOM
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