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Медленная доставка заставит покупателей при следующем заказе на маркетплейсе выбрать другого продавца

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Скорость доставки товаров на маркетплейсах критически важен для 37% покупателей, а в случае, если доставка превышает пять дней, 48% предпочитают в следующий раз делать заказ у других продавцов. Такими результатами проведенного среди 1,2 тыс. россиян опроса поделился с Русбейс «Яндекс Маркет».

Медленная доставка заставит покупателей при следующем заказе на маркетплейсе выбрать другого продавца
  1. Новости

Согласно исследованию, 53% респондентов обращают внимание на сроки доставки при выборе товаров. Из них 32% готовы ожидать доставку до трех дней, а 18% — всего 1-2 дня. 30% участников зависят в ожиданиях от категории товара: более пяти дней готовы ждать лишь спортивные товары и изделия для дома и животных, тогда как к продуктам питания и одежде требования выше.

В связи с этим все больше торговцев используют модель, при которой маркетплейс берет на себя доставку (Fulfillment by Yandex/Fulfillment by Operator), что позволяет снизить сроки до следующего дня. Часто продавцы также подключают экспресс-доставку, которая обеспечивает доставку в течение 1-2 часов и востребована среди 51% респондентов при срочных заказах, таких как подарки.

  • В начале марта российские селлеры начали жаловаться на наметившийся спад продаж на маркетплейсах. По данным экспертов, снижение выручки может быть связано с тем, что после гендерных праздников у россиян закончились деньги.

Фото на обложке: Stock-Asso / Shutterstock / FOTODOM

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