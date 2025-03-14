Продавцы на маркетплейсах пожаловались на спад продаж: почему это произошло

Российские селлеры начали жаловаться на наметившийся спад продаж на маркетплейсах. По данным экспертов, снижение выручки может быть связано с тем, что после гендерных праздников у россиян закончились деньги. В Wildberries подтвердили, что продажи зависят от сезона.

Жалобы селлеров

На спад продаж продавцы пожаловались в профильном Telegram-канале. «Я весь мозг уже сломала. С чем это связано и как с этим работать! Уж думала, что я что-то делаю неправильно! Хотя пару месяцев назад все работало стабильно», — написала селлер Юлия Г. Предприниматель добавила, что это касается как онлайна, так и офлайна.

«Ужас, вчера заказов в пять раз меньше по сравнению с прошлой неделей», — написал пользователь с ником М.Ф.

Продавец Дмитрий М. начал ощущать спад продаж еще в феврале. «У меня электрика. Продажи рухнули в онлайне и офлайне по всему ЦФО примерно после первой недели февраля. Причин никто понять не может. Поэтому не уверен, что виноват именно маркетплейс», — считает он.

Некоторые селлеры предположили, что у россиян могли закончиться деньги.

Чат продавцов маркетплейсов

Выручка снижается

По данным системы Moneyplace, с которыми ознакомился Русбейс, за неделю с 8 по 14 марта выручка продавцов на Wildberries и Ozon (работающих по системе FBO, товары со склада маркетплейса) действительно снизилась. Но этому событию предшествовал рост, связанный с гендерными праздниками.

На Wildberries за последние 30 дней (по сравнению с предыдущим 30-дневным периодом) выручка продавцов в категории «Женщины» стала выше в три раза, «Обувь» — в 2,9 раза, «Дом» и «Красота» — почти в два раза. На неделе с 8 марта по 14 марта продажи начали сокращаться. В категории «Женщины» выручка упала на 61% по сравнению с предыдущей неделей, а в категориях «Обувь», «Дом» и «Красота» — на 55%, 61% и 59% соответственно.

Система Moneyplace, данные по Wildberries за последние 30 дней и неделю

На Ozon за последний месяц выручка в категории «Одежда, обувь и аксессуары» стала выше на 5,1%, в «Электронике» — 4,8%, а категории «Дом и сад» — на 19%. Категория «Бытовая техника» выросла на 24%, «Красота и здоровье» — на 23%. А за последнюю неделю по большинству категорий произошло снижение, в том числе по «Одежде, обуви и аксессуарам» — на 23%, «Электронике» — на 33%, «Дому и саду» — на 36%, «Бытовой технике» — на 35%, «Красоте и здоровью» — на 45%.

Система Moneyplace, данные по Ozon за последние 30 дней и неделю

Сезонный спад

Русбейс обратился за разъяснениями к крупнейшим электронным площадкам. В Wildberries заверили, что спрос может носить сезонный характер, но в целом с начала марта наблюдается рост.

«Продажи растут в период крупнейших распродаж, прежде всего в ноябре и декабре ("черная пятница", новогодние распродажи) и ожидаемо падают в январе. Перед гендерными праздниками мы также отмечали резкий рост продаж», — рассказали Русбейс в компании.

Так, оборот маркетплейса Wildberries с 1 по 12 марта показал рост на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По сравнению с аналогичным периодом февраля оборот продавцов на Wildberries стал выше на 65%, что «частично связано с резким ростом продаж перед 8 Марта», пояснил Русбейс представитель маркетплейса. Данных о продажах сразу после 8 марта в компании не предоставили.

Самые высокие темпы роста в текущем году показали такие категории, как цифровой контент, крупная бытовая техника, шины и диски, мототовары, ноутбуки и компьютеры. Это подтверждает тенденцию к смещению спроса в сторону более сложных, крупногабаритных и дорогих товаров, добавили в компании. В ближайшее Wildberries ожидает рост спроса на сезонные товары (семена, товары для сада и огорода, стройматериалы, садовую мебель).

В «Яндекс маркете» отказались от комментариев, в Ozon не ответили на запрос Русбейс.

Сооснователь бренда Paragraph Collection и автор Telegram-канала «Развитие на маркетплейсах» Максим Попов утверждает, что спад продаж действительно мог произойти. Причина — у покупателей после гендерных праздников заканчиваются деньги.

«Практически все товарные категории имеют всплески перед гендерными праздниками. Этот всплеск заканчивается примерно 4 марта, потому что с 5 марта уже не успевает товар доехать до 8 марта. И после 4 марта всегда рынок рушится», — рассказал эксперт.

По его словам, теперь продаж может не быть до «апрельских зарплат». «Зато весной начинают "расцветать" категории весенней одежды (но и ее продажи зависят от погоды), резко растет спрос на садовые товары и приспособления для выращивания растений», — обнадежил он.

Фото на обложке: Neil Godwin / Future Publishing / Getty Images