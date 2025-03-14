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Продавцы на маркетплейсах пожаловались на спад продаж: почему это произошло

Новости
Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Российские селлеры начали жаловаться на наметившийся спад продаж на маркетплейсах. По данным экспертов, снижение выручки может быть связано с тем, что после гендерных праздников у россиян закончились деньги. В Wildberries подтвердили, что продажи зависят от сезона.

Продавцы на маркетплейсах пожаловались на спад продаж: почему это произошло
  1. Новости

Жалобы селлеров

На спад продаж продавцы пожаловались в профильном Telegram-канале. «Я весь мозг уже сломала. С чем это связано и как с этим работать! Уж думала, что я что-то делаю неправильно! Хотя пару месяцев назад все работало стабильно», — написала селлер Юлия Г. Предприниматель добавила, что это касается как онлайна, так и офлайна.

«Ужас, вчера заказов в пять раз меньше по сравнению с прошлой неделей», — написал пользователь с ником М.Ф.

Продавец Дмитрий М. начал ощущать спад продаж еще в феврале. «У меня электрика. Продажи рухнули в онлайне и офлайне по всему ЦФО примерно после первой недели февраля. Причин никто понять не может. Поэтому не уверен, что виноват именно маркетплейс», — считает он.

Некоторые селлеры предположили, что у россиян могли закончиться деньги.

Чат продавцов маркетплейсов

Выручка снижается

По данным системы Moneyplace, с которыми ознакомился Русбейс, за неделю с 8 по 14 марта выручка продавцов на Wildberries и Ozon (работающих по системе FBO, товары со склада маркетплейса) действительно снизилась. Но этому событию предшествовал рост, связанный с гендерными праздниками.

На Wildberries за последние 30 дней (по сравнению с предыдущим 30-дневным периодом) выручка продавцов в категории «Женщины» стала выше в три раза, «Обувь» — в 2,9 раза, «Дом» и «Красота» — почти в два раза. На неделе с 8 марта по 14 марта продажи начали сокращаться. В категории «Женщины» выручка упала на 61% по сравнению с предыдущей неделей, а в категориях «Обувь», «Дом» и «Красота» — на 55%, 61% и 59% соответственно.

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Система Moneyplace, данные по Wildberries за последние 30 дней и неделю

На Ozon за последний месяц выручка в категории «Одежда, обувь и аксессуары» стала выше на 5,1%, в «Электронике» — 4,8%, а категории «Дом и сад» — на 19%. Категория «Бытовая техника» выросла на 24%, «Красота и здоровье» — на 23%. А за последнюю неделю по большинству категорий произошло снижение, в том числе по «Одежде, обуви и аксессуарам» — на 23%, «Электронике» — на 33%, «Дому и саду» — на 36%, «Бытовой технике» — на 35%, «Красоте и здоровью» — на 45%.

Система Moneyplace, данные по Ozon за последние 30 дней и неделю

Сезонный спад

Русбейс обратился за разъяснениями к крупнейшим электронным площадкам. В Wildberries заверили, что спрос может носить сезонный характер, но в целом с начала марта наблюдается рост.

«Продажи растут в период крупнейших распродаж, прежде всего в ноябре и декабре ("черная пятница", новогодние распродажи) и ожидаемо падают в январе. Перед гендерными праздниками мы также отмечали резкий рост продаж», — рассказали Русбейс в компании.

Так, оборот маркетплейса Wildberries с 1 по 12 марта показал рост на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По сравнению с аналогичным периодом февраля оборот продавцов на Wildberries стал выше на 65%, что «частично связано с резким ростом продаж перед 8 Марта», пояснил Русбейс представитель маркетплейса. Данных о продажах сразу после 8 марта в компании не предоставили.

Самые высокие темпы роста в текущем году показали такие категории, как цифровой контент, крупная бытовая техника, шины и диски, мототовары, ноутбуки и компьютеры. Это подтверждает тенденцию к смещению спроса в сторону более сложных, крупногабаритных и дорогих товаров, добавили в компании. В ближайшее Wildberries ожидает рост спроса на сезонные товары (семена, товары для сада и огорода, стройматериалы, садовую мебель).

В «Яндекс маркете» отказались от комментариев, в Ozon не ответили на запрос Русбейс.

Сооснователь бренда Paragraph Collection и автор Telegram-канала «Развитие на маркетплейсах» Максим Попов утверждает, что спад продаж действительно мог произойти. Причина — у покупателей после гендерных праздников заканчиваются деньги.

«Практически все товарные категории имеют всплески перед гендерными праздниками. Этот всплеск заканчивается примерно 4 марта, потому что с 5 марта уже не успевает товар доехать до 8 марта. И после 4 марта всегда рынок рушится», — рассказал эксперт.

По его словам, теперь продаж может не быть до «апрельских зарплат». «Зато весной начинают "расцветать" категории весенней одежды (но и ее продажи зависят от погоды), резко растет спрос на садовые товары и приспособления для выращивания растений», — обнадежил он.

Фото на обложке: Neil Godwin / Future Publishing / Getty Images

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