«Медси» запустила акселератор для стартапов в сферах MedTech и BioTech

Сеть частных клиник «Медси» запустила собственный акселератор для отбора и пилотирования стартапов в сферах MedTech и BioTech. Об этом говорится в сообщении компании.
Заявки на участие в проекте принимаются по ссылке по нескольким направлениям: искусственный интеллект; большие данные; ранняя диагностика; генетика; нейротех; VR\AR\MR; персональная медицина; роботизация и другое.
Обязательные требования к участникам:
- наличие статуса юридического лица,
- наличие регистрационного удостоверения,
- соответствие стартапа критериям минимально жизнеспособного продукта (MVP) — предполагает наличие у тестовой версии товара, услуги или сервиса минимального набора функций, представляющих ценность для конечного потребителя.
Организаторы будут рассматривать заявки в течение двух недель после их подачи. Участие в акселераторе позволяет проектам провести пилотирования на базе клиник и клинических центров сети, получить инвестиционное и финансовое сопровождение пилотов, оценку специалистов со стороны бизнеса и медицины. Самые успешные стартапы станут официальными партнерами «Медси».
Фото на обложке: Unsplash
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