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«Медси» запустила акселератор для стартапов в сферах MedTech и BioTech

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сеть частных клиник «Медси» запустила собственный акселератор для отбора и пилотирования стартапов в сферах MedTech и BioTech. Об этом говорится в сообщении компании.

«Медси» запустила акселератор для стартапов в сферах MedTech и BioTech

Заявки на участие в проекте принимаются по ссылке по нескольким направлениям: искусственный интеллект; большие данные; ранняя диагностика; генетика; нейротех; VR\AR\MR; персональная медицина; роботизация и другое.

Обязательные требования к участникам:

  • наличие статуса юридического лица,
  • наличие регистрационного удостоверения,
  • соответствие стартапа критериям минимально жизнеспособного продукта (MVP) — предполагает наличие у тестовой версии товара, услуги или сервиса минимального набора функций, представляющих ценность для конечного потребителя.

Организаторы будут рассматривать заявки в течение двух недель после их подачи. Участие в акселераторе позволяет проектам провести пилотирования на базе клиник и клинических центров сети, получить инвестиционное и финансовое сопровождение пилотов, оценку специалистов со стороны бизнеса и медицины. Самые успешные стартапы станут официальными партнерами «Медси».  

Фото на обложке: Unsplash

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