Холдинг «Медскан» купил российский бизнес медицинской сети On Clinic International

Медицинский холдинг «Медскан» стал владельцем российских активов израильской сети On Clinic International – «Медикал он груп». Об этом «Ведомостям» рассказал основатель и мажоритарный акционер «Медскана» Евгений Туголуков, сведения также подтвердили представители Мары Вайсман и Алекса Каневского, которым принадлежало 100% российского бизнеса.
По словам источника издания, сделка оценивается примерно в 1,68 млрд рублей, это соответствует четырем годовым показателям EBITDA (доход без учета налога на прибыль, процентов по кредитам и амортизации) «Медикал он груп». Официально цена сделки не раскрывается.
«Медикал он груп» начала работать в России в 1997 году. Выручка по итогам прошлого года оценивается в 2,97 млрд рублей, чистая прибыль составила 350 млн рублей. «Медскан» вышла на рынок в 2014 году. В 2022 году компания «Русатом Хэлскеа» — структура «Росатома» — приобрела 25,001% компании.
В октябре холдинг стал владельцем сети медицинских лабораторий KDL. Тогда сообщалось, что стоимость сделки могла превысить 20 млрд рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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