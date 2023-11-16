Крупный бизнес на встрече с Путиным обсуждал перевод компаний в российскую юрисдикцию

Представители российского бизнеса на встрече с президентом Владимиром Путиным, которая прошла 15 ноября, обсуждали сценарии повышения инвестиционной привлекательности экономики, а также условия для завершения перевода компаний в российскую юрисдикцию. О деталях встречи рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, «подавляющее большинство» российских бизнесменов, участвовавших в разговоре, заявили, что сталкивались с «незаконным отношением к себе за рубежом». В целом подробно обсуждался вопрос переезда компаний в РФ.
В Кремле заинтересованы в том, чтобы бизнес запускал новые предприятия и создавал рабочие места на территории Российской Федерации. В ходе встречи отметили важность того, чтобы бизнес «складывал зарабатываемые деньги здесь, у себя на родине».
Пресс-секретарь отметил, что беседа была «обстоятельной», по ее результатам сформирован ряд вопросов по линии Российского союза промышленников и предпринимателей.
В 2023 году ряд российских компаний, зарегистрированных за границей, стали менять юрисдикции на российскую. Летом «переезд» с Британских Виргинских Островов на остров Октябрьский Калининградской области одобрили акционеры и совет директоров VK.
Редомициляцию также планирует HeadHunter. Планы по смене юрисдикции подтвердили недавно в TCS Group, однако окончательный вариант пока не определен.
Фото на обложке: Mr.Music /
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