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«Мегафон» и Booking.com дадут клиентам возможность бесплатно общаться в роуминге

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Абоненты «Мегафона» с 23 декабря смогут пользоваться бесплатным роумингом при бронировании поездок через сервис Booking.com. Об этом сообщает Rusbase сообщил представитель «Мегафона». Акция позволит сервису увеличить число клиентов, а оператору — повысить их лояльность.

«Мегафон» и Booking.com дадут клиентам возможность бесплатно общаться в роуминге

Бронируя отель через сайт Booking.com, абоненты «Мегафона» получат час бесплатного общения и 1 Гб интернета на каждый день бронирования.

«Мы проанализировали использования услуг в роуминге нашими абонентами, в среднем в день — это около 3 минут разговоров и нескольких сотен мегабайт мобильного интернета. Поэтому 60 минут и 1 ГБ в поездке вполне хватит для комфортного использования абсолютному большинству», — сообщил представитель оператора.

Бесплатный роуминг будет доступен в 1 млн отелей в 131 стране, включая самые популярные у российских туристов направления.

Услуга будет работать через специальный лендинг на Booking.com. Чтобы ей воспользоваться, нужно забронировать и оплатить отель, указав номер телефона, который будет использоваться в поездке.

Как долго продлится акция, пока не определено.

По итогам третьего квартала 2019 года, абонентская база «Мегафона» составила 75,3 млн клиентов. Оператор не раскрывает точное количество абонентов, выезжающих за границу. 

Согласно данным SimilarWeb, в ноябре 2019 года на сайт Booking.com пользователи со всего мира заходили 408 млн раз (доля России — 7,3%).

Фото: Unsplash

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